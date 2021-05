MODRIĆ OTKRIO SVOJU TAJNU! Produljio ugovor i priznao što ga drži na toj razini već godinama

Autor: G.I.Š.

Kapetan hrvatske nogometne reprezentacije, Luka Modrić, napokon je stavio svoj potpis na produljenje ugovora s najvećim klubom na svijetu Realom iz Madrida.

Luka je tako miran i može se u potpunosti posvetiti predstojećim zadatcima s Hrvatskom reprezentacijom na nadolazećem Europskom prvenstvu.

Detalji ugovora nisu poznati javnosti, ali je za pretpostaviti kako je Luka potpisao ugovor na godinu dana uz smanjenje plaće za 10 posto, te će nakon još jedne sezone u Realu završiti veliku karijeru.

Osvojio 17 trofeja

Luka Modrić jedan je od najboljih veznjaka Reala u povijesti s kojim je osvojio 17 trofeja, od čega četiri Lige prvaka, a nakon produljenja ugovora je rekao:









“Puno mi to znači ispunjava me s ponosom, jer ću ovdje biti punih deset godina. Nisam to očekivao jer sam i klub stigao kao 27-godišnjak, a ovdje su zahtjevi jako veliki i morate biti na visokoj razini da biste ovdje nastavili. Nema ničega boljeg nego biti igrač Reala, nema boljeg osjećaja od igranja na Bernabeuu. Svi ovdje žele doći, a ja ću ovdje biti deset godina”, rekao je Modrić, pa je istaknuo što ga se dojmilo:

“Bilo je puno takvih trenutaka, poput osvajanja La Decime 2016/17, a 2018. godina bila mi je spektakularna i na osobnoj razini. A osvajanje čak četiri Lige prvaka, iskreno, to nisam očekivao”, kazao je Modrić i otkrio tajnu dugovječnosti:

“Fokusiram se na ono što radim, na oporavak, prehranu i odmor. To je razlog zašto sam na ovoj razini iz godine u godinu. Ovaj klub vas tjera da budete najbolji. Nastavit ću biti takav sve dok mogu”, zaključio je Luka.