MODRIĆ OSTAO BEZ VELIKOG SUIGRAČA! ‘Real i kapetan su se odlučili rastati, jedna je od najvećih legendi’

Dok Luka Modrić čeka produženje ugovora s Real Madridom, u glavnom španjolskom gradu objavljen je i potvrđen zvučni odlazak. Svoj put u Realu završio je Karim Benzema, jedna od klupskih legendi, uz objavu kojom su opisali njegovu veličinu.

“Real Madrid i kapetan su se odlučili rastati. Završena je briljantna i nezaboravna epizoda našeg kluba”, objavio je Real, između ostalog, o Benzemi, čiji je put u bijelom dresu madridske momčadi počeo 2009. godine.

“Real Madrid želi iskazati zahvalnost i naklonost čovjeku koji je jedna od naših najvećih legendi”, dodao je klub.

🚨 Real Madrid official statement:

Real Madrid C. F. and our captain Karim Benzema have agreed to end their brilliant and unforgettable stage as a player of our club.

Real Madrid wants to show its gratitude and all its affection to the one who is already one of our greatest… pic.twitter.com/7CdTxsIo8K

