MODRIĆ ODLAZI IZ REALA, KAKAV PREOKRET! U igri je čak 120 milijuna eura, a ovo se nekom neće svidjeti

Real Madrid izgleda da će doživjeti egzodus njihovih legendi ovo ljeto, nakon što su španjolski mediji objavili kako je Luka Modrić najavio odlazak iz Reala.

Kako su se raspisali Španjolci, Luka je odlučio prihvatiti ponudu iz Saudijske Arabije, koja iznosi 120 milijuna eura za ugovor na tri godine s kapetanom Vatrenih.

Već je postalo uobičajeno da predsjednik Reala odugovlači ugovore s Modrićem i drugim senatorima Reala, a Saudijci su očito odlučili svima poslati nemoralne ponude pa tko se uhvati.

🚨 Luka Modrić has asked to leave Real Madrid after receiving a €120m offer from Saudi Arabia. 🤑

Inače, Luka bi od Reala trebao dobiti jednogodišnji ugovor vrijedan deset milijuna eura, ali i prihvatiti činjenicu da više nije starter u sljedećoj sezoni, ako dođe Jude Bellingham.

Dramatičan preokret

“Dramatičan preokret! Najvjerojatnije će se Modrić u nedjelju oprostiti od Reala i Santiago Bernabeua na utakmici protiv Bilbaa. Već je javio Realu da namjerava otići. Izgledalo je da će ostati, ali onda su se Saudijci javili s još boljom ponudom nego ranije i promijenio je mišljenje”, obznanio je španjolski novinar Pedro Antolinos i dodao:

“Čini se da su u Realu odmah nakon te Modrićeve objave krenuli u pregovore s Danijem Ceballosom kako bi barem njega zadržali. Stiže i Jude Bellingham pa će oni popuniti prazninu nastalu Modrićevim odlaskom”, već je složio novu križaljku Španjolac.

Ako tome dodamo kako je i Karim Benzema po nekim izvorima prihvatio ponudu iz Saudijske Arabije i još tome dodamo kako je Marca najavila da bi na današnjem sastanku jedan igrač mogao najaviti odlazak iz Reala, ovo bi moglo postati jako neugodno za Ancelottija i ekipu.

🚨 Luka Modric has an offer from Saudi Arabia.

150 million for two years as a player + 5 million until 2030 as an ambassador. pic.twitter.com/nErE2UUEUN

