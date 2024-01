Modrić na udaru zbog majstorije poznate zvijezde: ‘A kad Luka to napravi, dobije Zlatnu loptu’

Kalendarska 2024. godina počela je sjajno za nogometaše Liverpoola koji su na Anfieldu pobijedili Newcastle 4:2 i zadržali vrh premierligaške ljestvice, a Mohamed Salah upisao je dva gola i asistenciju.

Zanimljivo je kako je egipatski napadač ušao u utakmicu na loš način, propustivši realizirati jedanaesterac u 22. minuti, ali se zato kasnije iskupio i to s kamatama. Na početku drugog poluvremena zabio je Salah vodeći gol za Liverpool, potom upisao sjajnu asistenciju Codyju Gakpu za 3:1, te u samoj završnici realizirao drugi jedanaesterac za konačnih 4:2.

Upravo je Salahova asistencija za treći gol ‘Redsa’ izazvala određene komentare navijača Liverpoola na društvenim mrežama u kojima su se dotaknuli Luke Modrića. Naime, Salah je Gakpa proigrao vanjskim dijelom kopačke, popularnom trivelom, koja je zaštitni znak kapetana hrvatske reprezentacije. Taj potez možete pogledati OVDJE.

Salah kopirao Ronalda

Neki smatraju da se zbog tog poteza hrvatskom veznjaku madridskog Reala daje previše na značaju. “O Salahovoj triveli neće pričati jer se ne zove Luka Modrić…Kada Luka Modrić odigra ovakvo dodavanje daju mu Zlatnu loptu”, neki su od komentara.

Salah je protiv Newcastlea stigao do velikog jubileja, 150. gola u Premiershipu, te je postao tek peti igrač u povijesti kojem je to uspjelo. Prije njega to je za nogom pošlo Harryju Kaneu, Sergiju Agüeru, Wayneu Rooneyju i Thierryju Henryju.

Inače je Egipćanin došao pod povećalo i zbog proslave gola, budući je odlučio kopirati Cristiana Ronalda. Sjeo je na jednu od reklama, prekružio ruke i gledao publiku, kao što je to svojevremeno napravio Ronaldo u danima dok je branio boje madridskog Reala. Valja reći kako će Liverpool u narednom periodu biti lišen Salahovih usluga budući Egipćanina čeka nastup na Afričkom kupu nacija s egipatskom reprezentacijom. Svakako će to biti hendikep za ‘Redse’ budući su Salah i Erling Haaland na vrhu ljestvice najboljih strijelaca lige. Obojica su zabili po 14 golova.

