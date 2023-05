MODRIĆ LJUTITO ZAGALAMIO U SVLAČIONICI! Poludio je na nekog, evo tko mu je bio meta

Poraz Reala od Manchester Cityja još će se prepričavati danima, ovih 4:0 došlo je kao veliko iznenađenje za većinu ljubitelja nogometa, ali prvih 45. minuta Guariolove momčadi bilo je zaista fascinantno.

Modrić, Kroos, Camavinga, Vinicius, Rodrygo, nitko od njih nije mogao zadržati loptu u nogama dulje od desetak sekundi, a da na njemu već nisu bila dvojica ili trojica igrača Cityja u neviđenom presingu.

Realove zvijezde nisu mogle odgovoriti takvoj igri Cityja i samo je odlični Belgijski vratar Thibaut Courtois, spasio ‘Kraljevski klub’ od potpune katastrofe, a Modrić je odgovorio na kritike navijača:

“Kada Madrid izgubi, sve postaje jako veliko. Sa svakim porazom ima puno analiza i kritika, ali zato smo mi ovdje. Moramo živjeti s tim, navikli smo na to. Kritike nas neće potopiti”, rekao je Modrić za Marcu.

