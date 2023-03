MODRIĆ JE ZARADIO ČAK 140 MILIJUNA EURA! Evo tko je detaljno objavio njegovu platnu listu, a to nije sve…

Autor: Dnevno.hr/ I.L

Luka Modrić je bez ikakve dileme najveći nogometaš u hrvatskoj povijesti, a osim toga je jedan od najboljih veznjaka koje je nogomet ikad imao u svojoj povijesti.

Njegova se ukupna zarada u bogatoj karijeri, koja traje gotovo dva desetljeća, mjeri u stotinama milijuna. U to se računa samo zarada od nogometa dakle bez sponzorskih ugovora.

Preciznije, portal Capology tvrdi kako će njegova zarada od plaća u karijeri uspeti na preko 140.000.000 milijuna eura bruto. Isti izvor kaže kako Modrić od Reala tjedno dobije 420.769 eura, što je na godišnjoj razini 21.800.000 eura.





Velikan

Trenutačno ima jednogodišnji važeći ugovor s Realom, koji vrijedi do 30. lipnja 2023. godine, a sasvim je izvjesno kako mu to neće biti posljednji ugovor u karijeri. On bi želio nastaviti u Madridu.

Pogledajte ovu objavu na Instagramu. Objavu dijeli Real Madrid C.F. (@realmadrid)









Međutim, ako ne nastavi u Realu zove ga gotovo cijeli Bliski istok i nude mu nestvarne ugovore koje će njegovu zaradu od nogometa prebaciti i preko 200 milijuna eura.

Modrić je karijeru započeo u Dinamu koji ga šalje u Zrinjski i Inter na posudbu da bi zatim postao najbolji igrač Dinama te nakon toga briljirao u Tottenhamu od kuda ga Real i kupuje za oko 35 milijuna eura.