MODRIĆ JE ZADUŽIO HRVATSKU KOJA SAD STRAHUJE! Jednu stvar oko Vatrenih mora prelomiti, pitanje je kako će se snaći bez njega

Autor: Andrija Kačić Karlin

Ne, nije hrvatski nogomet i naša reprezentacija u životnoj opasnosti, ali vrijeme je da se razmišlja kako će naša nacionalna momčad jednog dana izgledati bez Luke Modrića. Na to pitanje nitko ne može odgovoriti. Ili može na način da se odmah zaključi. Odlazak takve nogometne veličine i sile svaka niti jedna momčad na svijetu ne bi mogla nadoknaditi.

Znali smo se pitati često tijekom utakmica naše reprezentacije: ima li života nakon Modrića? Ovo pitanje kojeg si postavlja svaki navijač hrvatske nogometne reprezentacije ne samo da je egzaktno, nego je i aktualno.

Luka Modrić je u 37. godini, stoji da će potpisati još jedan jednogodišnji ugovor za Real. Isto je činjenica da je i ove godine bio jedan od najboljih i najstandardnijih igrača Reala. Htjeli mi li ne, on je sigurno isrcpljen.





Modrić je fenomen

Zamijeniti tako veličanstvenog igrača je nemoguće, da se razumijemo. Modrić je u ovih dvadesetak godina ostavio takav biljeg u našem i svjetskom nogometu, pa tako svi ispadamo glupani kada mu tražimo jednaku zamjenu. Ta, Modrić je bio proglašen najboljim igračem svijeta. Pametnom dosta!

Ali, zašto reprezentacija ne bi imala života nakon što ode Luka Modrić. To bi moglo biti skoro, možda odmah nakon Lige nacija krajem srpnja. Ili će se dogoditi čudo, pa će Luka odigrati cijele europske kvalifikacije i pojaviti se dogodine na europskoj smotri u Njemačkoj. Kako bilo, treba gledati naprijed i vidjeti kako ćemo bez njega.

Luka Modrić, igrač u poznim godinama koji još uvijek igra nogomet kao da je tek sad iz juniora prešao u seniore slovi kao fenomen. Isto kao i Edin Džeko, njegov vršnjak koji blista u Interu. I nije nemoguće da se njih dvojica nađu jedan protiv drugoga u finalu Lige prvaka 10. lipnja u Istanbulu.

Otkud Modriću tolika snaga, entuzijazam, kvaliteta? Odgovora ima bezbroj, no mi koji ga znamo, kojeg smo gledali na treninzima i još se kasnije družili s njime znamo pravu istinu. Luka Modrić uvijek je bio poseban, jedinstven i posve posvećen nogometu. Takav je bio kao mlađi junior, takav je kao ostarjeli senior. Ma, takav je bio uvijek.

I kako ga nakon svega opisati? Luka Modrić ima prepoznatljivu želju i motiv, usredotočenost i izdržljivost, sve to zajedno ima uistinu malo sportaša. Već površno zbrajajući njegove godine dolazimo do spoznaje da dobrih dvadesetak godina uživamo u njegovim nogometnim čarolijama. Sjećamo ga se iz mlade hrvatske nogometne reprezentacije koju je vodio Slaven Bilić, pa iz mostarskog Zrinskog, zaprešićkog Intera, do virtuoznih partija u Dinamu zajedno s Ćorlukom, Eduardom i ostalima.

Modrić tako ima sve ono što u više od sto godina modernog sporta imaju samo najveći! I dalje igra nogomet na vrhunskoj razini. Nositelj je igara najboljeg kluba na svijetu, madridskog Reala i prvi igrač i kapetan reprezentacije koja je zamalo senzacionalno postala svjetski prvak i nedavno osvojila svjetsku broncu. Ne treba isticati da je bio hrvatski najbolji igrač.









Ali, jedno moramo znati. Takvi kao Modrić rijetko rađaju. On je čovjek iz Reala, dugogodišnji temelj te slavne momčadi. Real drži samo do takvih. Najvećih. Zapamtimo, on je njihov dugogodišnji temelj! Bilo je i prije u Realu velikih igrača pa su bili prolaznici, ono, došli, probalo ih i nestali. Modrić nije takav. On svaku utakmicu igra isto i to je tajna njegove dugovječnosti i u Realu i u hrvatskoj reprezentaciji. On drugačije ne zna. Nego da bude najborbeniji na terenu. Modrić je jedan od najboljih svjetskih igrača i u tome leže svi odgovori!

Njegova priča je poznata i opjevana. Obitelj je morala usred ratnog vihora napustiti svoj dom, zaseok Modrići nedaleko Obrovca. Ubijen mu je i djed Luka, po kojem je današnja zvijezda Reala dobila ime. Otac Stjepan morao je odvesti obitelj na sigurno,a i sam je kasnije krenuo na prvu liniju bojišnice. Obitelj Modrić živjela je tako godinama po hotelima koji su bili pretvoreni u prave izbjegličke centre. Dječak Luka igrao je nogomet, u hotelu, ispred hotela, a kada je završio u Nogometnom klubu Zadar, u podmlatku brigu o njemu preuzeo je nepoznati trener – Tomislav Bašić.

Dok je došao do prve momčadi Dinama prolazio je kroz trnje, zaprešićki Inter, mostarski Zrinski. Tri godine igranja, i to sjajnog, u Dinamu, usput i odlične partije u inozemstvu Modrića su promovirale u najskupljeg hrvatskog igrača. Za nešto više od 20 milijuna eura Modrić je iz Dinama transferiran u Tottenham Hotspur, bilo je to 2008. Da bi kasnije na inzistiranje Mourinha osvanuo u Realu. To je bilo daleke 2012. godine. Dakle, dosegao je u poslu s kojim se bavi – vrh vrhova. I opet u nas ostao – osporavan. Pa, čak i kad osvoji pet naslova Lige prvaka. Valjda smo takvi!









Tko će zamijeniti Modrića kad jednom ode. Njegov prirodni nasljednik bi trebao biti Mateo Kovačić. Ali, ima Hrvatsku i pravu plejadu mladih igrača, „fantazista” koji mogu preuzeti Lukinu ulogu, barem dijelom. Lovro Majer, Luka Sučić…

Uglavnom, tkogod ga naslijedi da bi se barem malo nadomjestilo Modrićevo neigranje cijela momčad mora biti žešća i borbenija na terenu barem za trećinu!

Mateo Kovačić poput barjaktara na svadbi mora preuzeti zastavu i povesti mlade putevima novih uspjeha. Neće Modrić igrati zauvijek, ajmo se pripremiti i na taj odlazak. Da nam bude manje bolan.

Naime, skorašnjim odlaskom Luke Modrića na pleća Kovačića će pasti još veća odgovornost. A zna se, Kovačića volimo, ali u reprezentaciji dugo čekamo još veći njegov doprinos. Jer, on je jedan od najuspješnijih svjetskih klupskih igrača, sjajno plaćenih. I od njega se u svakoj utakmici reprezentaciji čeka najviše. A to se ne dobiva baš često. Ajde, u zadnjoj kvalifikacijskoj utakmici protiv Burse bio je naš najbolji čovjek. Ali, takva situacija je tako rijetka. A on je igrač od kojeg se očekuje baš mnogo, Pa kad se dobije osrednje – nezadovoljni smo.

Kovačićeve oscilacije znaju nas izluditi, priznajemo. Čovjek koji sklapa najveće ugovore, za kojeg su se otimali i Inter i Real i Chelsea u hrvatskoj momčadi nerijetko nije u prvome planu. Izgleda gotovo nemoguće, ali prečesto se to ponavljalo. Da se razumijemo, Mateo Kovačić je svjetska marka i od njega očekujemo najvišu razinu. Želimo da bude top, jer on ima tu potentnost. Nekako suzdržan i i bojažljiv nam je predugo, nije bilo malo onih koji su zazivali da ga se lagano makne iz prve postave. To Dalić neće dozvoliti, ali da bi bio pravi i na ljeto mora osvanuti u pravom klubu… Jer, vele da ga se Chelsea želi riješiti.

Stoga, znamo u reprezentaciji biti razočarani s Kovačićem. Ali, samo zbog jednog razloga. Jer, znamo da može biti bolji, puno bolji. U Chelseaju je imao sjajnih nastupa, igrao je gotovo pa redovito. I ruku na srce, bolje je igrao u klubu nego u reprezentaciji.

Srećom, spletom okolnosti, ili jednostavno finom sudbinom naša reprezentacija imati još sjajnih, plemenitih, čak i izvanserijskih kreatora igre. Recimo, Lovro Majer. Koji sada proživljava određenu stagnaciju u francuskom Rennesu, ali znamo za njegove maštovite i kreativne mogućnosti.

Neki su ga već i prozvali ‘Modrićem za siromašne’, čak i malo izdaleka liče konstitucijom, no istina je baš drugačija. Lovro Majer već sada je, makar ima samo 25 godina, europska i svjetska vrijednost.

Tu je i Luka Sučić, još mlađi hrvatski dragulj iz Salzburga. On je tipičan vezist, kreator, nametljiv. Znamo da je pravi igrač i da će uskoro osvanuti u nekom klubu „Liga petice”.

No, ponajprije je važno da se Kovačić opusti u reprezentaciji, u ovo vrijeme dok će Modrić još igrati za nju, I da preuze štafetu neviđenih „fantazista” koje je Hrvatska imala. Od Bobana, Asanovića, Prosinečkog i Modrića…