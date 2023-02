‘MODRIĆ JE U OVAKVIM VEČERIMA NEDODIRLJIV’! Bez Luke ne ide, svima je poslao jasnu poruku

Nastavlja se velika serija trofeja koje Luka Modrić slavi u dresu Real Madrida, unatrag 10 i pol godina. Od dolaska u veliki madridski klub u ljeto 2012., kapetan Vatrenih postao je jedan od Realovih sinonima za pobjede, a novu potvrdu značaja za momčad imao je sa 74 minuta na terenu u finalu klupskog Svjetskog prvenstva protiv saudijskog Al-Hilala u Rabatu, glavnom gradu Maroka.

Real je nadigrao Saudijce s 5:3, kako smo pisali, a nakon te pobjede, dolaze riječi pohvale koje opisuju značaj 37-godišnjeg hrvatskog reprezentativnog kapetana.

Ovog puta nije bilo dvojbi. Modrić i dalje jako puno vrijedi Realu, u prvim reakcijama pale su u drugi plan drugačije riječi kojima se u španjolskim medijima dovodio u pitanje Lukin značaj za momčad koju vodi Carlo Ancelotti.

Kako piše Marca, najpoznatiji španjolski sportski list, Ancelotti je sa svojih prvih 11 svima poslao jasnu poruku. Ne ide bez Modrića, ali ni bez iskusnog Nijemca Tonija Kroosa, njih dvojica su nedodirljiv u velikim večerima poput one u kojoj je Real tražio trofej na klupskom SP-u.

Novo slavlje se dogodilo, madridski klupski velikan sada ima pet titula na ovom natjecanju, a time je nastavljena velika serija koja traje otkako je u Realovim redovima i Luka Modrić.

Real Madrid in the last nine years:

▶ Five Champions League Trophies

▶ Five Club World Cup Trophies

Unstoppable! ⚪ pic.twitter.com/V6KhZIenzx

