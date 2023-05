‘MODRIĆ JE ODBIO 40 MILIJUNA EURA’! Luka donio veliku odluku: ‘Nije zbog toga radio pritisak’

Sjajan put Luke Modrića u dresu Real Madrida ide dalje u završnici sezone, u borbi za trofeje u španjolskom Kupu kralja i u Ligi prvaka, a čini se da uskoro dolazi i potvrda o nastavku suradnje s madridskim klubom. O tome govore informacije iz Španjolske pri kraju ovog tjedna, s najavom da bi sve trebalo postati službeno za oko sedam dana.

Modrić je ostao strpljiv, a u tom strpljenju, u Španjolskoj pišu da je odbio ponudu koja je iznosila 40 milijuna eura po sezoni. Došla je iz Saudijske Arabije, no odluka hrvatskog reprezentativnog kapetana bila je da Real ostaje u prvom planu.

S obzirom na ono što se nudilo, takva odluka je velika, a pokazuje da je Modrić u prvi plan stavio svoju odanost Realu i šansu za nove velike trofeje ispred puno novca koji imaju Saudijci.

Detalje je približio španjolski Relevo, uz riječi da je sve dogovoreno i da preostaje još samo Modrićev potpis na novi ugovor s Realom, za ostanak do ljeta 2024. godine. To se očekuje u idućih nekoliko dana, a moglo bi doći uoči prve utakmice polufinala Lige prvaka protiv Manchester Cityja koja se igra u utorak u 21 sat u Madridu.

“Luka je imao primamljivu ponudu iz Saudijske Arabije, na stolu je bila mjesecima i radilo se o oko 40 milijuna neto po sezoni, ali tu ponudu nije ni uzimao u obzir”, objavio je Relevo.

Ponuda je bila tu, ali hrvatski reprezentativni kapetan nije se njome služio u svoju korist.

“Nije zbog toga radio pritisak na Real. Poštuje postupak koji se odvija, želi sve raditi u suglasnosti s klubom. Sada je ta odanost nagrađena novim ugovorom koji ga zadržava do 2024.” dodao je Relevo.

🚨🌕| BREAKING: Luka Modric has reached full AGREEMENT with Real Madrid to renew. @relevo #rmalive ✍️ pic.twitter.com/mcXHk5IjPu

— Madrid Zone (@theMadridZone) May 5, 2023