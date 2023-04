MODRIĆ JE DUGO ČEKAO OVU VIJEST! Završetak drame: Poznata je sudbina Hrvata u Realu!

Luka Modrić ostaje u Real Madridu! Tako je najčitaniji španjolski list Marca objavio da će kapetan Vatrenih produljiti vjernost…

Dobro su informirani i čini se da je dogovor postignut. Velike su to vijesti za našeg nogometnog čarobnjaka koji silno želi ostati u bijelom dresu, a ta želja bi mu se mogla ispuniti jer Španjolci pišu da će potpisati ugovor do ljeta 2024. godine.

Njegov aktualni ugovor istječe u lipnju pa se uvukla velika neizvjesnost, pregovori su navodno već počeli i uskoro bi se trebali približiti kraju.

Modrić je jasno na press konferenciji Hrvatske u Splitu istaknuo kako Real nije dao ultimatum da se mora oprostiti od kockastog dresa, sigurno će predvoditi vatrene na završnom turniru Lige nacija.

Dakako, niti konkurencija ne miruje. U međuvremenu se pojavila informacija da Modrićevu situaciju pomno prati bogati klub s Bliskog Istoka koji ga je pokušao privući dvogodišnjim ugovorom s plaćom od 30 milijuna eura po sezoni, ukupno 60 milijuna, no Luka ih je odbio jer želi ostati u Realu.

Riječ je o Al Nassru iz Saudijske Arabije, a javljajli su se klubovi iz Katara i MLS-a. Realu sjajno ide ove sezone u Ligi prvaka gdje brane naslov, svladali su Chelsea u prvom četvrtfinalnom ogledu na Bernabeu rezultatom 2:0.

