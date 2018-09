Photo by Denis Doyle/Getty Images

MODRIĆ IMA ONO ŠTO U STO GODINA SPORTA IMAJU SAMO NAJVEĆI! Legendarni kroničar Vatrenih otkrio njegovu tajnu

Danas je 33. rođendan Luki Modriću. Nije to nikakav poseban datum, ta svatko ima rođendan i svatko zaslužuje čestitke. No, kad smo već kod Modrića za njegov 33. rođendan moramo nešto prigodno napisati, makar ni on sam ne bi želio da od njegovog rođendana činimo neku predstavu.

Dakle, Modrić je već u finim igračkim godinama, da ne kažemo poznim. I dalje igra nogomet na vrhunskoj razini, što može malo koji 33-godišnjak. Nositelj je igara najboljeg kluba na svijetu, madridskog Reala i prvi igrač i kapetan reprezentacije koja je zamalo senzacionalno postala svjetski prvak.

Već površno zbrajajući njegove godine dolazimo do spoznaje da dobrih 15-ak godina uživamo u njegovim nogometnim čarolijama. Sjećamo ga se iz mlade hrvatske nogometne reprezentacije koju je vodio Slaven Bilić, pa iz mostarskog Zrinskog, zaprešićkog Intera, do virtuoznih partija u Dinamu zajedno s Ćorlukom, Eduardom i ostalima.

Evo, ima 13 godina kako je debitirao za hrvatsku nogometnu reprezentaciju protiv Messijeve Argentine jedne zimske noći 2005. godine u Baselu. On je već sad impresivno zaokružio svoju karijeru, no on ima nešto što imaju rijetki sportaši.

Luka Modrić ima prepoznatljivu želju i motiv, usredotočenost i izdržljivost, sve to zajedno ima uistinu malo sportaša. Podsjeća nas takav Luka na našeg pokojnog Dražena Petrovića. On je isto toliko želio loptu, nije bježao od odgovornosti, uvijek je bio motiviran i srčan, posve predan igri i treningu.

Modrić tako ima sve ono što u više od sto godina modernog sporta imaju samo najveći!

Oni koji vole nogomet, koji su zaluđeni ovom igrom, Modrića smatraju jednim od najboljih nogometaša današnjice. Svi očekujemo da uskoro bude proglašen i najboljim nogometašem svijeta u ovoj godini. Biti će to posve zasluženo.

Mi koji smo svjedočili njegovoj pojavi, počecima, afirmaciji i na koncu zrelosti i uspjesima ostaje fina memorija da smo gledali najboljeg nogometaša kojeg je Hrvatska imala, kao i najboljeg nogometaša svijeta u jednom trenutku. Ipak je to za jednog sportskog novinara, navijača jedna velika privilegija.

No, to još nije kraj, Modrić ima, sam to tvrdi, na terenu još puno toga za reći. Mi smo tu da ga gledamo. I uživamo. Sretan mu rođendan!