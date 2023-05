MODRIĆ I REAL NA METI ŽESTOKIH KRITIKA! ‘Stara garda Modrić i Kroos bili su suvišni’

Real Madrid sinoć je dobio pravu lekciju iz modernog nogometa ala Pep Guardiola u prvih 45. minuta susreta na Etihadu, u kojima je Manchester City radio što je želio od zvijezda ‘Kraljevskog kluba’.

I svi su izgledali loše, a da nije bilo Courtoisa na golu Reala, Modrić, Kroos, Benzema i društvo proveli bi se puno gore od krajnjih 4:0.

Ono što je bilo vidljivo svakom gledatelju je da sredina terena Reala jednostavno nije postojala, Modrić i Kroos radili su njima nesvojstvene greške, a posjed nisu mogli zadržati dulje od dvadesetak sekundi.

Nisu bili dobri

“Nikad nismo vidjeli Modrića i i Kroosa da paničare i tako krivo predaju loptu ili prepuštaju posjed. Ovo možda nije naša godina”, komentirao je jedan od navijača Reala još tijekom utakmice, dok je drugi dodao:

“Kroos protiv Manchester Cityja jednostavno nije dobar. Ni Modrić nije dobar. Suočavanje s Liverpoolom i Chelseajem u prethodnim kolima prikrilo je nedostatke Madrida. Nemoguće je s ovom postavom uspjeti protiv vrhunskog kluba”, napisao je u drugom komentaru još jedan navijač Reala.

Iako je zamijenjen s Rudigerom u 60. minuti, u nadi da će donijeti više snage anemičnom srednjem redu Reala, komentator BBC-a Chris Sutton smatra da je Ancelotti uranio s tom zamjenom.

Luka dobio četvorku

Niti mediji u Španjolskoj nisu imali lijepe riječi za predstavu Reala sinoć, a dotaknuli su se i Modrića, koji nije uspio izjednačiti velikog Francisca Genta od šest naslova prvaka Europe.

“Ništa inspirirano. U prvom poluvremenu Madrižani nisu ni osjetili loptu pa je bilo nemoguće da Hrvat bude i sam opušten i u najboljem izdanju. U drugom su poluvremenu ‘bijeli‘ imali veći posjed lopte, ali se Luka nije uspio uključiti u igru. Ocjena prvog dijela: ​​4; Konačna ocjena: 4”, ocijenili su igru našeg kapetana iz Marce, dok je AS pod naslovom ‘Potpuni poraz u Manchesteru‘ napisao:

“Nije bilo lako nadoknaditi toliko izgubljenog vremena protiv lidera Premiershipa. Za taj novi i žešći plan, stara garda Modrić i Kroos bili su suvišni. Tu je plan B stupio na snagu – središnji je bio Rüdiger, krilo Alaba, vezni Camavinga, četvrti napadač Asensio…”, pišu iz AS-a o nemoći Real Madrida na Etihadu.

