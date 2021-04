MODRIĆ I MBAPPE USKORO ZAJEDNO? Veliki transferi na pomolu, hrvatski velikan očekuje zvijezdu

Autor: GIŠ

Luka Modrić još uvijek nije potpisao novi ugovor s Realom iz Madrida, no pošto je Perez jučer ponovno postao predsjednik, postoji mogućnost kako će Luka uskoro dobiti ugovor na stol.

Zna se kako je Modrić, za razliku od Raula, pristao na sve zahtjeve od strane Reala, ali gdje je zapelo to se mora pitati vrhuška kluba iz Madrida, pošto Luka ima želju karijeru vjerojatno završiti u Kraljevskom klubu.

Modrić i Real su u dobroj poziciji na dvije fronte u La Ligi i Ligi prvaka, no sada slijedi finiš sezone u kojoj mogu osvojiti sve, ali isto mogu ostati praznih ruku.

Diplomatski odgovor

Luka je tako najavio susret s Liverpoolom i dao diplomatski odgovor oko produljenja ugovora s Realom.









“Obnova mog ugovora se odvija dobro, ali ne mogu reći više od toga. Ovdje sam jako sretan te očekujem da ću nastaviti igrati ovdje i iduće sezone”, rekao je kratko Modrić, pa se prebacio na utakmicu s Liverpoolom u kojoj Real ima 3:1 iz prvog susreta:

“Bit će to zahtjevna utakmica u kojoj moramo biti na razini ovog natjecanja. Moramo raditi ono što smo radili i u prvoj utakmici, braniti se kao momčad i napadati kao momčad. Mi se ne idemo braniti nego opet pobijediti.”

Nestala prednost domaćeg terena









“Igranje doma nije prednost, nogomet je sada takav. Osobno bih više volio igrati na prepunom Anfieldu”, iznio je svoju opservaciju Luka oko promjena okolnosti uzrokovanih koronom.

Posljednjih dana bilo je puno pisanja o iscrpljenosti igrača koji ove sezone imaju pakleni ritam.

“Fizički smo dobro, doduše prilično istrošeni no moramo izdržati. Naporno smo radili tijekom devet mjeseci da bismo bili ovdje pa se sada ne smijemo žaliti na umor niti na bilo što drugo. Moramo ostati profesionalci. Nadam se da će na kraju stići nagrada za čitav taj napor”, istaknuo je Modrić kojem će utakmica protiv Liverpoola biti 40. u sezoni .

“Ja sam zadovoljan što pomažem ekipi, dobro se osjećam. Moram nastaviti ovako no nije sada trenutak za uspoređivanje sezone s prethodnima”, napomenuo je.









Mbappé, Kross i čestitke Perezu

Luka je čestitao i novom/starom predsjedniku Perezu:

“Čestitam predsjedniku na novom mandatu. Sigurno ima veliku želju izgraditi snažnu ekipu premda ju već imamo”, rekao je Modrić.

Luka je bio upitan i oko mogućeg dolaska Mbappéa u real:

“Ne znam što bih vam rekao. Pojavljuju se razne informacije o igračima koji navodno dolaze, a ja ne mogu ulaziti u to. Mbappé je veliki igrač, dokazao je to, a veliki igrači su dobrodošli. No ne bi bilo korektno sada govoriti o tome. Ali kao igrač je vrhunski, jedan od najboljih na svijetu”, rekao je Modrić, i još jednom istaknuo užitak igranja s Tonijem Kroosom no Luka je naglasio kako ne zna koliko još dugo:

“Puno godina igramo zajedno pa je on jedan od igrača uz kojega se najugodnije osjećam igrati. Uživam igrati s njim, jako se dobro razumijemo, pa ostaje za vidjeti koliko ćemo još igrati zajedno”, zaključio je Modrić.