‘MODRIĆ I KROOS ZADNJI PUT ZAJEDNO, NADAMO SE’! Teški udar na Hrvata, ovo mu sigurno nije lako čitati

Real ne igra kako to od njega očekuju njegovi navijači, pa su na udaru svi nakon novog poraza od Barcelone.

Naime, u prvom susretu polufinala španjolskog nogometnog Kupa kralja Barcelona je na Santiago Bernabeuu pobijedila Real Madrid s 1:0. Nakon što je Barcelona već osvojila španjolski Superkup, a u Primeri ima velikih sedam bodova prednosti ispred Reala, novi udarac za Bijele stigao je u kupu.

Susret je odlučio autogol Edera Militaoa u 26. minuti. Na utakmicu su se na Twitteru osvrnuli Lucas Navarrete, glavni urednik Managing Madrid portala, a njegov kolega Kiyan Sobhani.

“Modrić i Kroos? Ovo bi trebala biti posljednja utakmica u kojoj ćemo Modrića i Kroosa kao gledati kao duo koji kreće od prve minute u velikoj utakmici. Ceballos nije dobio ni priliku da uđe s klupe”, napisao je Navarette.

Sobhani je dodao:

“Imamo tri godine podataka koji dokazuju da Modrić i Kroos ne mogu igrati zajedno u velikim utakmicama. “Nećemo raditi iste pogreške” su očito bile samo razočaravajuće prazne riječi.”

Teški dani za navijače Reala, novi udarac, pa sijeva paljba na svetinju, kao što su Modrić i Kroos…

