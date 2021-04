MODRIĆ I EKIPA ODREKLI SE MILIJUNA: Real u velikim problemima u obrani, nema nikog

Kako prenosi španski “ABC” Luka Modrić i njegovi suigrači iz Reala odlučili su pomoći klubu kojeg je pritisla kriza uzrokovana pandemijom korona virusa.

Tako su Luka i ekipa odlučili ne potraživati od Reala premije na koje bi imali pravo slijedom rezultata u Ligi prvaka i prvenstvu, i time su pokazali koliko su zapravo privrženi klubu.

Tako su Modrić i igrači Reala klubu ove godine, na ime smanjena plaća uštedjeli oko 40 milijuna eura, dok je zadnjom gestom odricanja od premija ušteda kluba 30 milijuna eura.

Problemi u obrani

I dok igrači iskazuju solidarnost s klubom, trener Madriđana muku muči kako sastaviti obranu pošto su mu sva četvorica igrača iz obrane trenutno ozlijeđena.

Tako je zdravstveni bilten u Realu pod ozlijeđeni doveo od prije Sergia Ramosa koji ima i koronu i Varanea, a sada su im se priključili Carvajal i Mendi tako da Zidane ima sve više problema sa sastavom. Još se na listi ozlijeđenih nalazi i Vasquez tako da treneru Reala nije nimalo lako, a čeka ga finale sezone gdje se bore za finale Lige prvaka protiv Chelsea dok u prvenstvu vode mrtvu utrku s Atleticom i Barcelonom za naslov.

Zidane je već ranije u sezoni imao problema s popunjavanjem rostera pa je tako za dvije utakmice bio zvao igrače iz druge momčadi Reala.

Real Madrid announce Fede Valverde is isolating after being in contact with someone who tested positive for Covid-19.









Sergio Ramos, Raphael Varane, Dani Carvajal, Ferland Mendy and Lucas Vazquez are all still out.

Nine days until they play Chelsea in the #UCL semi-finals.

😬 pic.twitter.com/InNSAxD2uV

— Goal (@goal) April 18, 2021