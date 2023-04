MODRIĆ I ĐOKOVIĆ ZAJEDNO ZARAĐUJU KAO JEDNA DRŽAVA! Hrvat i Srbin su brutalno moćni, nitko na području bivše Jugoslavije nije toliko ‘dignuo’

Autor: Ivor Krapac

Hrvatska unatrag 15-ak godina uživa u sjajnoj eri nogometne reprezentacije, s generacijom koja je osvajanjem svjetskih odličja uspjela prestići i legendarne izvorne Vatrene. Nakon što je sa scene otišla generacija koja je slavila broncu 1998. u Francuskoj, nove velike stvari došle su uspjesima momčadi u kojoj glavne konce igre vuče Luka Modrić, s dosezima kakve će biti teško nadmašiti i ulogom u koju neće biti lako uskočiti bilo kome drugom, nakon što Modrićevoj velikoj reprezentativnoj karijeri dođe kraj.

Puno je stvari Modrić napravio otkako je 2006. imao prvi nastup u dresu najjače hrvatske reprezentacije, a na putu kojim je išao, padale su brojne usporedbe s drugim velikanima s terena s kojima je generacijski podudaran. U toj priči, legendarni Vatreni za Hrvatsku ostaje ono što je u Portugalu na tamošnjoj nogometnoj sceni Cristiano Ronaldo, a u Argentini Lionel Messi. Rijetki su takvi velikani u bilo kojem sportu, a s onim što Modrić znači u hrvatskim sportskim vodama, tu je i poveznica s Novakom Đokovićem, srpskim majstorom s reketom, koji također već dugo gradi svoju sjajnu karijeru i ne posustaje puno u dobi u kojoj se mnogima već događa veliko usporavanje.

Slična je situacija s Modrićem koji je i ove sezone vrlo bitan Real Madridu, a koliki je njegov značaj za Hrvatsku najbolje govore rezultati Vatrenih otkako na terenu ima glavnu ulogu kao ‘motor’ igre momčadi Zlatka Dalića. Nijednom igraču koji dolazi neće biti lako napraviti sve ono što je za Hrvatsku do sada uspio Modrić, a dok se sagledaju svi njegovi uspjesi u tenisu, jednako visoko postavljena letvica je i za sve koji će doći iza Đokovića, nadajući se da mogu postati jednako veliki u srpskoj sportskoj i široj javnosti.





Uz pobjede i trofeje – i puno novca

Puno je poveznica između hrvatskog sportskog velikana i teniskog majstora iz susjedstva, a među njima, jedna se odnosi na ono što dolazi s puno pobjeda i trofeja, na veliku zaradu kakva danas prati najveće majstore. U Modrićevu slučaju, izašla je procjena da je tijekom nogometne karijere zaradio oko 150 milijuna američkih dolara bruto, najviše kao igrač Reala u kojem traje najduže, sa statusom klupske legende koji je stekao od ljeta 2012. do danas, a tu priču i dalje gradi.

Puno novca je već stiglo tijekom karijere koja se nastavlja, a za Modrića, pri ruci bi moglo biti i novo bogatstvo koje se nudi prijeđe li u Saudijsku Arabiju, što kapetanu Vatrenih ipak nije prvi izbor jer je više puta istaknuo da želi nastaviti svoj put u Realu, boreći se za nove velike klupske trofeje. Taj motiv je jači nego je ‘miris’ novog novca, a slično je i s Đokovićem koji je do sada također zaradio silno bogatstvo baveći se sportom.

U posebnom društvu

Sa svojim zaradama samo od turnira, Đoković je u posebnom društvu jer je već uspio premašiti zarađenih 150 milijuna dolara, s trenutnim podatkom koji govori i nešto više od 167 milijuna dolara zarađenog novca od tenisa. To ne uključuje druge unosne izvore prihoda, one sponzorske, pa se srpski teniski majstor ne mora plašiti svoje sutrašnjice jer je iz tog aspekta financijski jako dobro osigurana cijela obitelj.

Puno su pobjeda proslavili, puno novca zaradili, a putem su i Modrić i Đoković stekli mnoštvo navijača širom svijeta, s puno ljudi koji vole pratiti što se s njima događa.

Hrvatska legenda u prednosti

Ako se pogleda dio ove priče koji dočarava popularnost, Modrić je po broju ljudi koji ga prate ispred Đokovića ako se pogledaju podaci s Instagrama i s Facebooka, sa svojih 29,6 milijuna prema Đokovićevih 12,5 milijuna na Instagramu, a 22 milijuna u odnosu na 10 milijuna na Facebooku. Puno toga govori o utjecaju koji je hrvatski majstor s terena privukao, ali i o globalnoj popularnosti nogometa u odnosu na tenis, što i Đokovića na dvije popularne društvene mreže stavlja u drugi plan dok se pogleda kako stoje stvari između njih dvojice – koliko god i vrhunski tenisači bili popularni s brojnim navijačima.

Đoković je u odnosu na Modrića s većim brojem ljudi koji ga prate na Twitteru, ima ih 9,2 milijuna u odnosu na Modrićevih 4,5 milijuna, a s toliko puno ‘fanova’ na društvenim mrežama, i to je sjajan pokazatelj koliko dugo obojica traju i što su sve postigli.









Slika o njima često sasvim različita

Veliki rezultati i popularnost povezuju Modrića i Đokovića, i jedan i drugi naviknuti su na uspjehe već godinama, no kada se priča o njima dvojici, tu je i ostavljanje slike o sebi koje ih ipak dosta razlikuje. Hrvatski nogometni majstor je na terenu obično miran, ne vezuje se uz njega ‘iskakanje iz tračnica’ dok igra, i to do te mjere da djeluje iznenađujuće čak i ako ga se snimi da je opsovao na terenu, kao što se dogodilo u nedavnom razgovoru s Karimom Benzemom nedavno nakon što je Real primio gol u velikom španjolskom derbiju protiv Barcelone.

Đoković je, pak, puno više ‘zapaljiv’ na terenu, što dijelu navijača ili čak mnogima od njih neće sjesti baš najbolje. Bilo je do sada već i bijesnih reakcija s tribina na račun srpskog teniskog majstora zbog načina kako se zna ponašati dok igra, bilo bacajući reket na teren ili čak prema tribinama, bilo zbog žestokih riječi koje upućuje svojem igračkom ‘boksu’ dok igra. Znalo je biti i ozbiljnih posljedica, poput diskvalifikacije 2020. na US Openu nakon što je lopticom pogodio linijsku sutkinju u osmini finala, a takvih situacija da bi samog sebe nečime izbacio iz igre tijekom Modrićeve karijere ipak nije bilo.

Jesu li dovoljno cijenjeni kod kuće?

Dok se sagleda što su sve Modrić i Đoković postigli u sportu, riječ je o uspjesima o kakvima mnogi drugi mogu samo sanjati. Između ostalog, tu su i najveći trofeji. U Modrićevoj kolekciji je pet osvojenih pokala u Ligi prvaka s Realom od sveukupno 22 naslova u različitim natjecanjima s madridskim klupskim velikanom, a tu su i reprezentativna odličja s Hrvatskom, sa srebrom 2016. u Rusiji i broncom nedavno u Katru. Đokovićev doseg najviše vrijedan divljenja su, pak, njegova 22 naslova na Grand Slam turnirima, čime je na vrhu vječne ljestvice među tenisačima izjednačen sa svojim dugogodišnjim rivalom Rafaelom Nadalom.









S obzirom na takav niz uspjeha kroz puno godina, i za Modrića i za Đokovića bi se moglo reći da bi mogli biti i još više cijenjeni, još više nedodirljivi kod kuće.

U Modrićevu slučaju, pamti se kako mu se dosta spočitavalo što je svjedočeći na suđenju Zdravku Mamiću dao iskaz da se ne sjeća svih detalja iz njihova odnosa, što je u toj situaciji Mamiću išlo u prilog, a kapetana i legendu Vatrenih je dugo javno pratilo. Uspjesi na terenu govore puno, no tada se uz Modrića ‘zalijepila’ i ta priča sa suđenja i nastavila ga je pratiti, na način kako bi, primjerice, teško išlo u slučaju Lionela Messija u Barceloni ili u Argentini – iako ni argentinski majstor nije bio bez kontroverzi mimo terena, ponajprije zbog izbjegavanja plaćenja poreza zbog čega je imao i sudsku presudu protiv sebe, na koncu s novčanom kaznom koju je morao platiti.

Đoković je u Srbiji sportski broj jedan, tu nema dileme, ali ni on u Srbiji nije baš nedodirljiv kao što bi se negdje drugdje dogodilo velikom sportskom majstoru koji ima i svoje mane. Znaju mu se nabijati na nos stvari izvan terena, poput druženja sa ženama ili obiteljskih i njegovih osobnih davanja javnih poruka kojima se nađe na politički skliskom terenu, ili zbog priče o tome da se ne želi cijepiti protiv koronavirusa, što je utjecalo i na njegov put na terenu, pa i baš svježe jer prošlog mjeseca nije mogao otputovati u SAD i igrati na velikim ATP Masters 1000 turnirima u Indian Wellsu i Miamiju.

Puno toga su već obojica prošli, a kako priči s nogometnom loptom i s reketom još nije kraj, bit će tu i još materijala kojim će i Modrić i Đoković ‘podebljati’ priču o svojoj sportskoj veličini.

Dakako, nastavit će se pratiti i sve drugo što rade, takva je sudbina svih najvećih zvijezda, a i na to su već naviknuti…