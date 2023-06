Modrić će biti kapetan Reala? Hrvat potpisuje novi ugovor, a onda dolazi i golemo priznanje

Autor: Dnevno.hr/P.V.

Navijači su nestrpljivi, ali poruke iz Madrida idu samo u jednom pravcu, uskoro će Luka potpisati novi ugovor!

Dakle, Modrić bi ovih dana trebao potpisati novi jednogodišnji ugovor s Real Madridom. U klubu bi trebao ostati i 33-godišnji španjolski stoper Nacho Fernandez i očekuje se da će jedan od njih dvojice u sljedećoj sezoni biti i kapetan tog madridskog tima.

Kako je Nacho igrač s najdužim stažem u prvoj momčadi, u kojoj igra od 2011., on bi iduće sezone trebao biti prvi kapetan. No on je rezervni igrač pa je za očekivati da Modrić, ostane li u udarnoj postavi kao ove sezone, na travnjaku nosi kapetansku vrpcu.





Luka je to sve zaslužio

Brojke su na strani Hrvata. Modrić od ljeta 2012. igra za Real i s njim je osvojio 23 trofeja. Ove sezone je nastupio u 52 utakmice, a tijekom pet prvenstvenih susreta bio je kapetan kada na travnjaku nije bilo Karima Benzeme i Nacha.

Modrić je od 2016. kapetan reprezentacije Hrvatske s kojom će od 14. do 18. lipnja pokušati osvojiti Ligu nacija u Nizozemskoj. S Real Madridom je ove sezone došao do pehara europskog Superkupa, Svjetskog klupskog prvenstva i španjolskog Kupa kralja.

Za očekivati je da će biti kapetan, a to bi bilo još jedno golemo priznanje u njegovoj ionako grandioznoj karijeri…