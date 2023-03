MODIRĆ I DALIĆ NAJAVILI WALES: ‘Igramo doma pred punim stadionom, očekujem pravu igru i pobjedu’

Autor: Dnevno.hr/G.I.Š

Izbornik hrvatske nogometne seniorske reprezentacije Zlatko Dalić u petak će zadnji put stati pred novinare i najaviti utakmicu grupe D za plasman na Europsko prvenstvo u Njemačkoj, u subotu u Splitu na stadionu Poljud, s početkom od 20 sati i 45 minuta.

Uz Zlatka Dalića novinarima se obratio i kapetan reprezentacije Luka Modrić, koji se prvi odgovarao sedmoj sili.

“Sto posto smo fokusirani na Wales, jako je važno da otvorimo kvalifikacije na pravi način. Igramo doma pred punim stadionom, očekujem pravu igru i pobjedu”, rekao je na otvaranju Luka i dodao kako će Wales sad morati igrati više kao jer se ne mogu više oslanjati na Balea.





Luka će na utakmici protiv Walesa postati najstariji hrvatski reprezentativac koji će igrati u kvalifikacijama za EP ili SP.

“Nisam znao za taj podatak, ne znam je li to dobro ili loše. Drago mi je da sam i dalje tu, da ću srušiti taj rekord. Osjećam se dobro, sretno kad sam ovdje, samo tako trebam nastaviti”, rekao je raspoloženi Modrić.

“Svaki put to želimo, ali u tijeku kvalifikacija uvijek imamo mali pad pa zakompliciramo stvari na neželjeni način. Skupina ima samo pet ekipa, brzo će se završiti, moramo biti koncentrirani od prve utakmice jer Wales i Turska su nam najveći suparnici za plasmana na EP”, rekao je Luka oko novog kvalifikacijskog ciklusa i dodao:









“Prvi se trebamo fokusirati na Wales. S pobjedom ćemo ići s više samopouzdanja vjere u Tursku. Ne želim ulaziti u to trebaju li nam tri, četiri ili šest bodova. Vjerujemo i nadamo se da će to biti šest bodova, to je naša želja, objektivno smo favoriti i od nas se to očekuje, ali nogomet nepredvidljiv i moramo dati maksimum.”

Svi žele naš skalp

“To je definitivno. Sami smo si tome krivi, postavili smo visoke standarde pogotovo na svjetskim prvenstvima. Na Euru smo također po meni odigrali dobar turnir. Svi su željni dokazivanja protiv nas, baš zbog toga moramo biti još bolji, koncentriraniji i pokazati još veće zajedništvo. Kao što smo ga pokazali na Svjetskom prvenstvu i onda nema bojazni”, rekao je Modrić oko položaja Vatrenih i naglasio važnost suigrača:









“Naravno da su oni najbitniji dio ekipe, bez suigrača, trenera i izbornika ne bih bio to što jesam. Tu samo da jedni druge činimo boljima. Sve je to uzajamo. Jednako vrijedi za sve igrače s kojima sam igrao od početka karijere, te trenerima i izbornicima.”

Luka nije mogao izbjeći pitanje o budućnosti u Realu i Ronaldu te Saudijskoj Arabiji.

“Nismo se čuli i nisam mu čestitao. To što je odigrao najviše utakmica govori o njemu, on je fenomen, unikatan igrač. Drago mi je što smo dijelili svlačionicu. Na tome im skidam kapu. Što mogu reći, a što nisam rekao. Moja je želja da ostanem u Realu, nadam se i vjerujem da će se to ostvariti. Ostalo su samo nagađanja i pisanja, znam da novinari moraju pisati, na to ne mogu utjecati, ali ponavljam, vjerujem da ću ostati u Real Madridu”, jasan je Modrić.

Do Lige nacija

Jedno od pitanja je i Lukina dugovječnost i oproštaj Balea od reprezentacije iako je mlađi od Modrića.

“To je pitanje za Garetha. Svatko odlučuje o svojoj sudbini, kad je najbolje vrijeme da se prekine karijera. On ima najbolji odgovor, siguran sam da je sretan i ponosan na sve što je napravio. Sad moraju više funkcionirati kao ekipa”, rekao je Luka i dodao:

“Jedino možemo obećati da ćemo dati 200 posto. Sretni smo što smo opet ovdje, što će biti pun Poljud, znamo je kakva je ovdje atmosfera”, kazao je Modrić i odgovorio je li mu ovo zadnja utakmica na Poljudu:

“Toliko me to pitate kao da želite da što prije odem? Je li tako? Rekao sam da ću igrati do Lige nacija, a potom ću odlučiti”, rekao je Luka i odgovorio je li mu Real uvjetovao ugovor s ne igranjem u reprezentaciji:

“Kratko i jasno – ne!”

Je li moguće da istodobno završite karijeru u Realu i reprezentaciji?

“Ha, znači to je još godina dana”, nasmijao se Luka i dodao:

“To bi bilo idealno, Nogomet mi je sve, dakako nakon obitelji, uživam u njemu, nikad mi se nije dogodilo da mi je nešto teško. To bi bilo idealno, vidjet ćemo može li se ostvariti”, rekao je Luka pa se opet osvrnuo na utakmicu protiv Walesa:

“Takve utakmice nije lako igrati. Ispada sa samo vrijedi pobjede, ispada da je sve drugo katastrofa. Uvijek imam iznenađenja. Ne ide sve kako planiraš, igramo doma, puno smo samopouzdanja, vjerujem da možemo prikazati pravu igru i doći do pobjede.”

Nove utakmice, novi izazovi

Nakon kapetana pitanja novinara preuzeo je izbornik Zlatko Dalić

“Kreće nove utakmice, novi izazov, u pet godina napravili smo sjajne stvari. I dalje želimo pobjede. Wales dolazi s velikim ambicijama. Nemamo velikih promjena osim Lovrenakoji se oprostio, a Petković je ozlijeđen. Spominju se kao sporne dvije pozicije desnog krila i partnera Gvardiolu, nećemo mijenjati, igrat ćemo kako je bilo protiv Maroka u utakmici za broncu”, govori Dalić i dodaje:

“Imali smo pet dana vremena, sjajna je bio odnos igrača, govorio sam na sastanku da su ovo jako opasne utakmice u kojima možeš puno izgubiti. Igrali smo puno jače susret, ali ova je strašno važan. Ne smije kiksati na startu, to je teret. Moramo se paziti dugih lopti i kontri. Imaju centrafora koji čuva loptu i brzance. Očekujem pobjedu, ali tešku pobjedu. Tešku utakmicu.”

Dalić je odgovorio i u kakvom su stanju igrači.

“Sve reprezentacije koje su igrale do kraja u Kataru imale su problema, tako i mi s Brozovićem, Kovačićem, Vlašićem. Imamo kvalitetu i zamjene koje mogu promijeniti tijek i ritam utakmice. Neki nisu u najboljoj formi, ali znamo što nam je činiti. Rasporedit ćemo snage u dva susreta da rezultat ne pati.”

“Ivan je jedan od naših glavnih igrača. U svakom trenutku dao je maksimum na bilo kojoj poziciji. Od njega očekujem puno. Ima i dalje brzinu i moć, sad igra malo drugačije u reprezentaciji nego u klubu. Otkad sam izbornik puno je puta okrenuo i riješio utakmicu, dao je najviše golova i asistencija, to očekujem od njega i dalje, samo da je zdrav”, govori o Perišiću Dalić i otkriva koliko će bodova biti vjerojatno dovoljno za prvo mjesto u skupini:

“Računali smo da nam treba 18 bodova, nećemo kalkulirati nego to napraviti što prije.”

Ofanzivan pristup

Dalić je o sutrašnjem suparniku Walesu bez Balea rekao:

“Znamo da su se četiri igrača oprostila, da su neki ozlijeđeni. Očekujem bržu i motiviraniju ekipu, ambiciozniju jer došli su mlađi igrači koji se žele dokazivati. Imaju i dalje kvalitetu kao što su James, Ramsey”, rekao je Dalić o suparniku pa se vratio na naš desni bok:

“Desni bok smo i tijekom SP-a pokušavali riješiti s nekoliko igrača, koga smo god stavili pogodili smo. Treba nam desno krilo koje će više ući u završnicu, imamo veznjake koji ne idu puno u završnicu. Birat ćemo igrača koji će više ulaziti u šansu.”

“Marko neće igrati zato što je to Poljud, nego zato što zaslužuje. Može sačuvati loptu i puno napraviti u napadu”, rekao je Dalić o nastupu Livaje na Poljudu i zaključio:

“Imamo loša iskustava sa startova kvalifikacija, moramo biti maksimalno koncentrirani, ali ne juriti nego igrati pametno”, zaključio je izbornik.