Moćni Dinamo se i dalje pojačava, doveo mladu zvijezdu iz Rome

Autor: dnevno.hr

Dinamo je u smiraj zimskog prijelaznog roka doveo mladu zvijezdu iz Rome, Daniela Tueta (16), mladog kamerunskog reprezentativca.

Priča o dovođenju mladog Kamerunca gotovo je identična s pričom Danija Olma! Dečko je u Dinamo stigao posredstvom AndyjaBare, poznatog nogometnog menadžera koji je na praktički isti način u Maksimir parkirao današnjeg igrača Leipziga i španjolske reprezentacije, pišu Sportske novosti.

“Daniel je napadač juniora Rome, a već je trenirao i s prvom momčadi. Bio je u SPAL-u, uzela ga je Atalanta, a onda ga je Roma preotela Atalanti. A sad ga je Dinamo uzeo Romi! Jedan je od najboljih, ako ne i najbolji napadač talijanske lige u svom godištu. Jak je i brz, podsjeća na Drogbu ili Lukakua. Sigurno će biti zvijer od igrača”, kazao je u uvodu Bara.

Dovođenje mladog Kamerunca u Maksimir trajalo je oko godinu dana. Mladić je imao ponude Juventusa i Lyona te još nekih klubova. A kako je do Bare doprla informacija o Tuetu? Bara radi u agenciji s JuanmomLopezom, a MiguelOlmo, Danijev otac, vodi kompletan skauting za agenciju koja osim Danija Olma brine i karijerama AlvaraMorate, DiegaLlorentea, NachaFernandeza, LovreMajera…

“Preko skautinga sam saznao za Tueta, uspio sam doći do njegova oca, našli smo se, razgovarali… Već prošle godine u lipnju doveo sam ga u Zagreb. Nakon toga smo još nekoliko puta bili u Zagrebu, a jednom je s nama bio i Daniel. Pričao sam tati i sinu o Dinamu, Daniju Olmu, u mene su stekli povjerenje, a ja sam kazao da bi bilo najbolje da mladić karijeru nastavi u Dinamu. U konačnici su se tako odlučili”, govori Bara.

Mladi Tueto privatnim je unajmljenim avionom stigao u Zagreb, bio je u Maksimiru, fotografirao se ispod zapadne tribine.

“Ha, a vidite kako se zove? Daniel. To je i Olmovo puno ime, makar smo ga mi svi zvali Dani. Imaju ista imena, neka im takva bude i karijera u Dinamu!”

Statistika mladog Kamerunca u Rominoj momčadi U-17 je sjajna, u 26 utakmica zabio je 21 pogodak.

“Naravno, u Dinamu su cijelo vrijeme znali za mogućnost dovođenja Tueta, u priču se uključio sportski direktor ZoranMamić. Dinamo je sve sa svoje strane napravio da mladić dođe u Maksimir. Eto, sad su baš stigle informacije da će biti pozvan za kamerunsku reprezentaciju U-23, a još uvijek ima 16 godina!? To vam sve govori o njemu. Iz Dinama su nazvali i MathiasaChagu, koji im je o dečku kazao sve najbolje. Još im je kazao da ne vjeruje da su uspjeli doći do njega. Sad, naravno, vidjet ćemo kako će se razvijati, ali da je Dinamo dobio sjajnog mladog napadača, to je točno. Sad ulazi u proces, ali ima sve predispozicije da bude čudo. Puca objema nogama, pomalo je drzak igrač, al snaga i brzina su mu prednost, sjajan je sprinter. Naravno, mnogo toga mora učiti, mlad je igrač”, priča Bara.

Inače, Roma je s Kameruncem već pet mjeseci razgovarala o novom ugovoru, a on se odlučio za – Dinamo! U Romi su sigurno ostali šokirani kao što je svojevremeno ostala šokirana Barcelona kad im je “ukraden” Olmo.

“Čak je jedno vrijeme bio kažnjen jer nije želio potpisati ugovor, pa su ga spustili u momčad niže, jer on je bio igrao za starije. A kad je na jednoj utakmici zabio pet pogodaka, onda su ga vratili.”