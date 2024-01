Mnogi su ih pokopali, ali očitali su im rukometaši lekciju: Vojska je razbijena, ali prijeti nova opasnost

Autor: Andrija Kačić Karlin

Gledali smo i iskreno – nismo vjerovali. Bila je to jedna od najboljih partija hrvatske rukometne reprezentacije u zadnjih nekoliko godina, a možda i u povijesti. Na ovakav način pobijediti Španjolsku na startu Eura, reprezentaciju koja je na zadnjih pet europskih smotri osvojila pet medalja, od toga dvije zlatne, uistinu je zapanjujuće.

Naš novi izbornik Goran Perkovac ispunio je temeljno obećanje. Ova njegova momčad igra kud i kamo brže nego kod njegovih prethodnika. Lako samo to što igra brzo, ali igra i efikasno, pritom i atraktivno. U nevjerici smo gledali majstorije napih igrača koji su Španjolce rastavili kao strukturu lego kocki. Najkraće što možemo reći, nakon dugo vremena smo uživali u nastupu naših rukometaša.

Sve je od prve sekunde bilo idealno. Sjajan je bio početak na krilima Srne, Hrvatska je brzo povela čak s 4-1, pa 6-2 Španjolci su bili u šoku, a pomalo i mi, ugodnom. Odlično je branio Ivić, obrambeni blok je bio čvrst, a napad maštovit. Baš iznenađujuća je bila brza igra naših u napadu.

Kakva brzina, Španjolci kao ‘matorci’

I nek bi se Španjolci približili smo na dva gola minusa mi bismo se sabrali i pobjegli na plus pet (10-5), pa i na više (12-6). Ali, Španjolci je bi bili to što jesu da se ne znaju vratiti… Barem do tri gola zaostatka.

I na odmor se otišlo s krasnih 18-14 za Hrvatsku. Još uvijek nismo vjerovali da će se stvari tako zgodno raspleti po nas. Oh da, nastavak je opet sjajno počeo, u dva svoja napada bez golmana Španjolci su primili dva gola. Pobježe Hrvatska na velikih osam razlike (22-14). Pritom, golmana Ivića zamijenio je mladi Mandić koji je razarao obranama, ali i dao gol sa svojih vratiju. Kakav je to pronicljivi potez bio izbornika Perkovca.

Na polovici drugog poluvremena vodili smo 30-21. Malo kasnije imali smo i impresivnih deset golova prednosti 33-23, nešto kasnije vodili smo i s jedanaest razlike. Bilo je i „cepelina„, dodavanja iza leđa, Španjolci su se samo pogledavali u nevjerici, naši su bili nasmijani kao razdragana djeca.

Kao raspuštena vojska

Španjolska je izgledala kao raspuštena vojska, a Hrvatska kao Tatari u naletu. I što na kraju zaključiti? Pa ti reci da trener nije bitan. Goran Perkovac već nas je osvojio, mi ovo ni u snu nismo očekivali. Nisu ni Španjolci. Sada će nas primiti euforija, a znamo da pod euforijom, kako veli naš komentator Mirza Džomba, najbolje igramo. Shvatimo to uvjetno.

Doživjeli smo nešto neočekivano i lijepo. Spoznaja da nam rukomet nije na izdisaju doslovce krijepi. Ovakva pobjeda protiv snažne Španjolske osim što nije očekivana, čak i senzacionalna, čak je i iscjeljujuća. U trenucima kada smo se mirili s možebitnom tužnom rukometnom sudbinom doživjeli smo prosvjetljenje i preporod.

Hvala našim rukometašima za ovu večer. I Ivanu Martinoviću na fenomenalnih osam golova.









Hrvatski rukometni savez bit će jedan od suorganizatora Svjetskog rukometnog prvenstva 2025. godine zajedno s Norveškom i Danskom, još je to jedan u nizu ponosnih projekata HRS-a s ciljem promocije rukometa. Igrat će se diljem Hrvatske u poznatim dvoranama, a održava se od 14. siječnja do 2. veljače 2025. godine