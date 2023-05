MNOGE JE ZGROZIO OVAJ SKANDAL S ODABIROM! Izbornik nije objasnio, spominje se i novi rat između Hajduka i HNS-a!

Autor: Andrija Kačić Karlin

Jest, skupina na europskoj smotri je bila snažna. I biti siguran da će mlada hrvatska U17 reprezentacija izboriti prolaz skupine u društvu s Engleskom, Nizozemskom i Švicarskom bilo bi pretenciozno. Izbornik tih dječaka Robert Jarni naposljetku je morao priznati pad, osvojen bod tek protiv Nizozemske, s porazima protiv Engleza i Švicaraca izgleda isprve kao siromašan domet.

Partije koje su predveli naši mladi nogometaši zaista nisu bile naročite, niti inspirativne. Ne, nisu naši mladići bili kanta za napucavanje, ni slučajno. Ali, nisu ni pokazali da su mogli, kamoli morali više.

Kada se već priča o juniorskom nogometu odmah valja dati do znanja, slično kao i kod Hajdukovih juniora koji su stigli do finale Lige prvaka, da je teško u sadašnjem trenutku pričati kako je to odrješita budućnost našeg, ili bilo čijeg nogometa.





Kritike su bile snažne

Najteži su prijelazi iz juniora i seniora i tu mnogi igrači jednostavno potonu, nestanu sa scene.

Robert Jarni je i prije ovoga prvenstva bio izložen ne baš glatkim kritikama. Zbog odabira igrača. Iako su, primjerice, Hajduk i Osijek u juniorskoj i mlađoj juniorskoj konkurenciji bili bolji od Dinama – njihovih igrača bilo je malo.

Osijek je imao osam bodove više, od Dinama, Hajduk pet bodova više, a među 23 igrača koji su bili na europskoj smotri u Mađarskoj bilo je čak osam igrača Dinama. Toliko je, pak, ukupno bilo igrača i Osijeka i Hajduka. Čudno, zar ne?

Mnoge je to zgrozilo, da o reakcijama iz Osijeka i Splita ne pričamo. One su sad još jače nakon kraha na europskoj smotri. Taj svoj nelogičan izbor Jarni nikad nije objasnio. Pa ga se i dalje opisuje kao onoga tko uzima „podobne, a ne sposobne„.

Posebno ljuti na njega bili su u Hajduku, a znamo da se Jarni afirmirao baš u splitskom klubu. Pa je čuđenje i nevjerica u Splitu bila urnebesna. Za EP u Mađarskoj Jarni je pozvao samo četiri Hajdukova nogometaša. I sada se mora opravdavati.

Mnogi čak spominju pomalo i senzacionalistički da se Robert Jarni uključio u tihi rat između Hrvatskog nogometnog saveza i Hajduka.









U što je ipak teško vjerovati. Makar njegov popis igrača za ovo natjecanja bio nelogičan, čak i pretenciozan. No, zato i postoji odgovornost.