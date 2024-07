Mnoge je iznenadio jedan nevjerojatan podatak o Marku Livaji: Zvuči gotovo nestvarno

Autor: K.I.

Marko Livaja zabio je jedan od dva gola Hajduka protiv Torsahvna s Farskih otoka u prvom poluvremenu utakmice 2. pretkola Konferencijske lige. Statistika kaže da je to kapetanu Hajduka bio prvi europski gol u dresu ‘Bijelih’.

Zvuči pomalo nestvarno s obzirom da je Livaja nositelj igre Hajduka već godinama, ali istina je takva. Dosad je Livaja u 130 utakmica u dresu Hajduka upisao 72 gola i 44 asistencije, ali dosad nije našao put do mreže u europskim natjecanjima.

Do ovog susreta protiv Torshavna Livaja je nastupio u svega sedam europskih utakmica Hajduka. Našao je doduše put do mreže, ali one vlastite kada je zabio autogol u Valenciji u porazu od Villarreala 4:2.

Siguran s bijele točke

A protiv Torshavna je Livaja imao priliku upisati se među strijelce već u petoj minuti kada se našao potpuno sam ispred gostujućeg vratara nakon sjajnog utrčavanja i ubacivanja iz slobodnog udarca, ali nije bio precizan.

Zato priliku nije propustio u 29. minuti kada je poentirao s bijele točke. Tukao je precizno, poslao vratara Gestssona u jednu stranu, a loptu snažnim prizemnim udarcem poslao u drugu.

Bio je to gol kojim je Hajduk okrunio svoju dominaciju na travnjaku nad skromnom momčadi Torshavna koja praktički cijelo prvo poluvrijeme nije prešla centar.