MMA REKORDER PRONAĐEN MRTAV: Priznao optužbe u vezi pedofilije i dječje pornografije

Bivša MMA zvijezda Travis Fulton, čovjek koji ima najviše borbi u povijesti ovog sporta, pronađen je mrtav u svojoj zatvorskoj ćeliji tijekom vikenda.

U zatvoru se Fulton suočio s optužbama u vezi s dječjom pornografijom, seksualnim iskorištavanjem djece i obiteljskim nasiljem, a navodno je pristao priznati dvije od četiri optužbe.

Suđenje je bilo zakazano za 23. srpnja, a američka policija izdala je priopćenje u kojem je potvrdila da je istraga u tijeku i da je najvjerojatnije riječ o samoubojstvu.

Fulton je bio poznat u MMA svijetu po 323 profesionalne borbe i rezultatu 257-55-10. Posljednju borbu imao je u travnju 2019. godine, a dva puta uspio je isprobati u UFC-u.

