MLADOST SE OPROSTILA OD LIGE PRVAKA! Prokockana prilika protiv Grka, slijede domaće obaveze

Autor: Dnevno hr

Vaterpolisti zagrebačke Mladosti oprostili su se u Ateni od nastupa u ovogodišnjoj Ligi prvaka. Dvije pobjede i dva poraza skor su koji je bio dovoljan tek za treće mjesto ‘žabaca’ u kvalifikacijskoj skupini, a put u posljednji, izlučni krug izborila su dva prvoplasirana tima. Bili su to talijanska Brescia i domaći Panionios.

Ipak, ovim nije okončan i njihov europski put, nakon eliminacije iz Lige prvaka utjehu će pronaći u Eurokupu.

Svoj nastup u Ateni mladostaši su započeli u petak protiv favorizirane talijanske Brescie koja ih je rutinski dobila s 13:9. Susret će se pamtiti tek po jubileju, bila je to 300. europska utakmica ‘žabaca’. U idućem kolu uslijedio je ‘popravni’, a taj su zadatak Mladostaši odradili sasvim korektno, litavski Žaibas pao je s 14:10.





Ključni susret, onaj o kojem je ovisio prolazak, bio je s domaćim Panioniosom u četvrtom kolu. Mladostaši su izgubili s nesretnih 7:6, a moglo je biti i drugačije… Sredinom uvodne četvrtine poveli su ‘žapci’ 3:1, no domaći su do polovice susreta uspjeli istopiti prednost (4:4), a onda u trećoj i povesti s 6:4. Mladost se vratila, četiri i pol minute prije kraja stajalo je 6:6 na semaforu. Do kraja susreta pao je još samo jedan pogodak, a njega su, na žalost, postigli domaći za konačan trijumf (7:6). U posljednjem, utješnom kolu Mladost je svladala njemački Duisburg s 16:7.

Konačan poredak: 1. Brescia 12, 2. Panionios 9, 3. Mladost 6, 4. Žaibas 3, 5. Duisburg 0.

Mladost se domaćim obvezama vraća u četvrtak, kada ih očekuje domaći susret protiv KPK (20:45). Potom slijedi nastup u Kupu Hrvatske, na bazenu uz Savu biti će domaćin kvalifikacijske skupine. Evo i rasporeda:

21.10. Mladost: Mornar (19:00), Zadar : Medveščak (20:30),

22.10. Mladost : Zadar (17:00), Mornar : Medveščak (18:30),

23.10. Zadar : Mornar (11:00), Medveščak: Mladost (12:30).