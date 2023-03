MLADOG VATRENOG ‘RASTEŽU’, SUZE GA LOMILE! Nastavlja se neizvjesnost, evo kad se očekuje presuda

Danas je trebala biti donesena odluka u slučaju Marija Vuškovića koji je pod privremenom suspenzijom zbog optužbe za krvni doping, ali 21-godišnji stoper HSV-a i mlade hrvatske reprezentacije tu odluku još nije dočekao.

Kako je objavio njemački Bild, nije došlo do odluke na današnjem saslušanju Njemačkog nogometnog saveza koje je, po informacijama iz Njemačke, započelo u 13 sati. Ako je to istina, sve je trajalo dugo prije nego je došla informacija što se dogodilo, a dogodilo se to da odluke i dalje nema, po onome što donosi Bild.

Rješenje ove priče trebalo bi biti doneseno u roku od dva tjedna, dodaje Bild.





Mladi hrvatski stoper danas je na saslušanju čekao što će se dogoditi, objavljena je i jedna fotografija, ali sve ostalo bilo je obavijeno šutnjom nekoliko sati. Nakon toga se doznalo da će se nastaviti čekanje na odluku o kazni ili oslobađanju od optužbi za doping.

Po informacijama koje su došle sa saslušanja, Vušković je kroz suze imao poruku da nije kriv za ono za što ga se optužuje.

Podsjetimo, ova dopinška afera odjeknula je kako se bližio kraj prošle godine. Bilo je objavljeno da je Vušković pozitivan na EPO, eritropoetin, hormon koji stimulira proizvodnju crvenih krvnih stanica, čime se omogućava apsorpcija više kisika u krvi.









Bili su pozitivni i prvi, ‘A’, a zatim i drugi, ‘B’ nalaz nakon testa 21-godišnjeg stopera mlade hrvatske reprezentacije. Vušković je nakon toga kažnjen privremenom zabranom igranja koja još traje, a ako bude proglašen krivim za uzimanje dopinga, prijeti mu i teža kazna.

Spominje se četiri godine zabrane igranja, što bi mladom Hrvatu ugrozilo nastavak karijere.

Odluku o tome što ga čeka će Vušković ipak još pričekati, priča se sada već dosta razvukla.