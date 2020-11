MLADIĆ S DOWNOVIM SINDROMOM ZAVRŠIO IRONMAN! “Razbio si barijere dokazavši da je, bez sumnje, sve moguće”

Pozitivna i inspirativna vijest dana ako ne i godine je mladić koji boluje od Downovog sindroma Chris Nikic.

Mladi Amerikanac postao je prva osoba u 46 godišnjoj povijesti Ironmana koja je završila tu utrku a da boluje od tog sindroma.

Nije samo prvi koji ju je završio već je i prvi koji je uopće pokušao.

Za završiti Ironman potrebno je preplivati 3.86 km, biciklom prijeći 180.25 km pa pretrčati 42.2 km. Sve to potrebno je uraditi za najviše 17 sati.

. @ChrisNikic , YOU ARE AN IRONMAN! Congratulations Chris on becoming the first person with Down syndrome to finish an IRONMAN. You have shattered barriers while proving without a doubt that Anything is Possible! (1/3) pic.twitter.com/YMa1ix0DGH

“Razbio si barijere dokazavši da je, bez sumnje, sve moguće”, napisali su na Ironman Twitteru.

Nikić je sve to odradio za 16 sati, 46 minuta i devet sekundi te je dobio mjesto u Guinnessovoj knjizi rekorda.

We are beyond inspired, and your accomplishment is a defining moment in IRONMAN history that can never be taken away from you. You swam 2.4 miles, biked 112 miles and ran 26.2 miles and now you get to brag for the rest of your life.



(2/3) pic.twitter.com/hQhb36AjUB

— IRONMAN Triathlon (@IRONMANtri) November 8, 2020