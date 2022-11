MLADI VATRENI POTPISAO UGOVOR S BAYERNOM: Sjajna vijest uoči odlaska na Svjetsko prvenstvo

Josip Stanišić produljio je ugovor s Bayernom. Vijest je to koju je podijelio njemački gigant na svojim službenim stranicama.

Očito se ne želi ništa riskirati prije Svjetskog prvenstva, s Hrvatima se, naučili su to dobro, nikad ne zna.

Mladi branič na Allianz Arenu stigao je početkom 2017., da bi se prvoj ekipi priključio prije godinu dana.

“Josip se u posljednje dvije godine afirmirao u našoj seniorskoj momčadi, a to je također zasluga naše omladinske škole jer smo Josipa trenirali kod nas u kampusu. Svestran je gdje može igrati, dobro radi kada je potrebno”, rekao je Hasan Salihamidžić, sportski direktor Bayerna.

“I’ve been a Bayern fan for as long as I can remember.” ❤️

Josip Stanišić is thrilled to be staying put 🙌#MiaSanMia pic.twitter.com/NlyeH5GRXA

— FC Bayern Munich (@FCBayernEN) November 12, 2022