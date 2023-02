MLADI SPORTAŠI SE SURVALI U SMRT! ‘Užasna tragedija, nijedna obitelj ne želi buđenje s ovakvim vijestima’

Velika tragedija se ovog vikenda dogodila u blizini grada Galwaya u Irskoj. Živote su izgubila trojica mladića, u tužnoj vijesti koja je odjeknula nakon što je automobil s trojicom stradalih mladih sletio u tamošnju rijeku Corrib.

Dvojica tinejdžera poginuli su brzo nakon nesreće u bolnici, a za najstarijeg od njih, 19-godišnjeg Christophera Stokesa, trajala je duža borba za život nakon što je u kritičnom stanju također bio hospitaliziran. Spasa nije bilo.

Tragedija je pogodila i tamošnju sportsku scenu s obzirom na to da su dvojica stradalih, Christopher Stokes i 16-godišnji John Keenan, bili članovi Olimpijskog boksačkog kluba u Galwayu. Bili su i dobri prijatelji.

“Neka naši članovi Christopher Stokes i John Keenan počivaju u miru. Obojica su bili sjajni mladi ljudi, bili su premladi da ovako odu. Počivali u miru, dečki, svima su nam slomljena srca”, objavio je irski boksački klub.

Treći stradali u tragediji također je identificiran. Uz Johna Keenana, nedugo nakon nesreće preminuo je i 17-godišnji Wojcieck Panek.

