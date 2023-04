MLADI SPORTAŠ (28) PREMINUO ZBOG PUTINA! ‘Ovaj jadnik više ne gleda, ali njegovi kolege Rusi će vršiti propagandu za teroristički režim’!

Kostya Deneka još je jedan od sportaša koji su Putinovu invaziju na Ukrajinu platili životom. Tužna vijest probila se putem Twittera do njegovih prijatelja, prijatelja u inozemstvu koji ga pamte s natjecanja…

“Počivaj u miru, šampione”, poruke su na Twitteru.

Još je to jedan od onih sportaša koji su poginuli u okolici Bakhmuta. Upravo je to postala ključna točna ratnih djelovanja zadnjih tjedana.

Deseci tisuća vojnika poginulo je ili su ranjeni kod Bakhmuta dok rat i dalje bijesni Ukrajinom.

Kako pišu pojedini portali, Deneka je odustao od biciklizma kako bi pomogao svojoj naciji u borbi protiv Putinove agresije. Njegov sprovod trebao se jučer održati (nedjelja) u Kijevu.

Na OH se ale podívají 🇷🇺 sportovci, kteří budou dělat propagandu teroristickému režimu. Snad si to někteří čeští sportovci uvědomí…

Zadnjih dana odaje se počast preminulom sportašu, a njegov kolega sportaš Vladislav Heraskevič njegovu je smrt opisao kao “užasan i bolan gubitak za cijelu ukrajinsku sportsku zajednicu”.

Upravo je spomenuti sportaš na zadnjim Zimskim olimpijskim igrama istaknuo transparent s kojim poziva na potpunu zabranu ruskih sportaša iz međunarodnog sporta.

Počast Deneki odao je i češki zastupnik u Europskom parlamentu Tomáš Zdechovský.

A terrible and painful loss for the Hero’s relatives and for the entire Ukrainian sports community.

Kostya Deneka, a cyclist, died defending Bakhmut.

Eternal glory!

Rest in peace, champion 😔 pic.twitter.com/MBB3Hqcl6P

— Vladyslav Heraskevych OLY (@heraskevych) April 8, 2023