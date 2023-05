MLADI SPORTAŠ (25) NIJE POBIJEDIO TEŠKU BOLEST! ‘Nikada nećemo zaboraviti njegovu radost i vječni osmijeh’

Još jedan mladi život nije se uspio izboriti protiv zloćudne bolesti, koja je u 25. godini života uzela život mladog biciklističkog asa Artura Gravalosa.

Njegov biciklistički tim EOLO-KOMETA, u vlasništvu španjolske legende Alberta Contadora, potvrdio je da je preminuo njihov vozač Arturo Gravalos, koji se borio protiv tumora na mozgu od 2021. godine.

Gravalos, se timu pridružio 2019. godine, a nakon što žalio na glavobolju tijekom treninga otkriven mu je tumor na mozgu, koji je operirao 2021. godine. Iako je operacija prošla dobro, mladi biciklist je morao imati više dodatnih operacija kako bi pokušao ukloniti tumor, ali je Arturo nažalost preminuo u petak rano ujutro.

Zadnja utrka koju je vozio Arturo Gravalos bila je Giro del Medio Brenta 2021. godine.

Arturo, rest in peace friend and mate. You will be always with us. pic.twitter.com/W8TMBZ3IDD

— EOLO-KOMETA Cycling Team (@EoloKometaTeam) May 19, 2023