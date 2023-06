MLADI NOGOMETAŠ (22) ZAVRŠIO U BOLNICI U BEOGRADU! ‘Znamo da ima trovanje krvi, odnosno sepsu’

Zabrinjavajuće vijesti uoči nastavka kvalifikacija za Euro 2024. u Njemačkoj pogodile su reprezentaciju Sjeverne Makedonije, koju sredinom lipnja čekaju dva velika izazova, kod kuće protiv Ukrajine i u Manchesteru protiv Engleske.

Umjesto da bude sa svojim reprezentativnim suigračima, 22-godišnji igrač engleskog Burnleyja Darko Čurlinov primljen je u bolnicu u Beogradu, s nejasnom situacijom što mu se točno dogodilo, ali i uz informacije koje ukazuju na to da nogomet u dogledno vrijeme neće biti u prvom planu.

“Čurlinov je u bolnici u Beogradu. Za sada nemamo jasnu sliku cijele ove situacije, ali znamo da ima trovanje krvi, odnosno sepsu”, kazao je Blagoja Milevski, makedonski izbornik.

Get well soon Darko Churlinov ❤️ pic.twitter.com/0sFj15fzIi

