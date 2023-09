Mladi Mirko ušao u ring s divom od preko dva metra: Malo tko je očekivao da će borba ovako završiti

Autor: Z.S.

Iako je već nekoliko godina u mirovini, Mirko Cro Cop Filipović i dalje je miljenik fanova borilačkih sportova. Svako malo po društvenim mrežama osvane neka snimka njegovih borbi, a sada smo naletjeli na jednu iz 1999. godine. Dakle prije nego što je prešao u PRIDE. Najbolji hrvatski MMA borac u povijesti u Japanu je ušao je u ring s južnoafričkim divom, preko dva metra visokim i 150 kilograma teškim Janom Nortjeom.

Iako je njegov protivnik bio fizički puno dominantniji, tehnički potkovaniji Mirko dominirao je tijekom meča protiv Nortjea da bi ga u četvrtoj rundi nokautirao.

Brutalan nokaut

Ono što je interesantno, Mirko je dovršio Južnoafrikanca udarcem lijevom rukom da bi ovaj potom izgubio ravnotežu i na putu prema podu je dobio još jedan udarac. Ovaj put desnom rukom te je opstao nepomično ležati na podu.





Prisilan odlazak u mirovinu

Podsjetimo i na to da je Mirko objesio rukavice 20 godina kasnije. Bilo je to poslije revanša s Royjem Nelsonom.

“Gotovo je, nadam se da se neću rasplakati, ali to je to, slijedi mi neizbježna mirovina”, riječi su kojima je Mirko Filipović u Dnevniku Nove TV zaključio karijeru.

“Imao sam moždani udar, krvarenje u mozak. Ja sam danas izašao iz bolnice i zato sam htio doći ovdje da ljudi vide da sam ja zdrav, imao sam nevjerojatnu sreću u nesreći, taj izljev je mogao otići i lijevo i desno. Imao sam disekciju vene, pukla je od mehaničkog podražaja. To nema veze s borbama, jednostavno vrat je bio preopterećen. Ja se sad moram boriti za život”, izjavio je tada.









Problemi s vratom

“Imao sam problema s vratom, jako me boljelo u zadnja dva-tri mjeseca. To sam primijetio dok sam vozio u rikverc. Kad sam išao na magnetsku rezonancu, sve je bilo OK. Mislio sam da to tako mora biti, zarotirao sam glavu 10 puta u jednu stranu. Sljedeća tri mjeseca ne smijem ništa trenirati. Koji god trening radim, drugi moždani udar bi bio smrtonosan. Ja ću sad biti discipliniran, dobio sam lijekove koje moram piti i bit ću discipliniran”, kazao je.









“Nikad više u ring neću ući, ne smijem dozvoliti da me netko udari. Moram kontrolni magnet napraviti za tri mjeseca. Nakon toga ću ja trenirati i dalje, boks vreće. Što se tiče borbi, toga više nema. Nažalost, nitko nije htio ovakav kraj, ali tako je, to je život”, poručio je svojevremeno Cro Cop.