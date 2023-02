MLADI LUKA VUŠKOVIĆ ZA POVIJEST! Veliki talent Hajduka krenuo od prve minute u derbiju

U nedjelju od 15 sati počinje veliki derbi hrvatskog nogometa između Dinama i Hajduka na Maksimiru, a Ivan Leko muku muči kako sastaviti momčad.

Kako Leko ne može računati na 10-ak igrača iz prve garniture, tako je odlučio na teren poslati veliku nadu Hajduka Luku Vuškovića od prve minute na teški maksimirski travnjak.

Luka Vušković jedan je od najvećih talenata Hajduka, mladić je tek u petak proslavio 16. rođendan, a dva dana kasnije igrat će u jednoj od najbitnijih utakmica sezone za bile.

Two days after his 16th birthday, Luka Vušković makes his professional debut for Hajduk Split as a starter in the Eternal Derby against Dinamo Zagreb! 🔥 pic.twitter.com/VTCE5cP11z

