MLADI HRVATSKI PRAVNIK BORI SE U KAVEZU! S bivšim trenerom Cro Copa napada: ‘Ma bit ću prvak svijeta, samo to želim’!

Autor: Ivan Lukač

MMA kao sport sigurno je jedan od najbrutalnijih sportova na svijetu. Za uspjeti u njemu kao i u svakom sportu traži vas puno ozbiljnosti, odricanja, žrtve, truda, znoja i krvi. Koliko je teško biti najbolji u svijetu MMA najbolje je pitati najboljeg.

Najbolji amaterski borac Hrvatske za 2022. godinu je Jan Gojsalić. Tu prestižnu titulu osvojio je sa samo 20 godina. Međutim, osim što je najbolji amaterski MMA borac u regiji, Jan je ujedno i prvak Hrvatske u čak tri sporta. Prvak je u muy thaiju, kombat sambu i naravno u MMA. To kao da mu nije dosta te je uz to i amaterski prvak FNC-a (najjače regionalne MMA organizacije, kategorija do 84 kg), a najavljuje i napad na državno prvenstvo u kickboxu.

S ovim uspješnim sportašem smo porazgovarali o njegovom načinu treninga, MMA sportu, studiranju, njegovim uzorima te konačnom cilju, osvajanju titule UFC prvaka svijeta.





Sad si postao prvak Hrvatske u tajlanskom boksu u mlađim seniorima. Kakva je bila konkurencija i koliko ti se teško prilagoditi takvom načinu borbe s obzirom su tebi MMA pravila ona po kojima se inače boriš?

Pa nije bilo preteško jer način udaranja je isti. Dakle sve mogu gore što i u MMA, ali nemam borbu na podu i bacanje. Nije preteško tako da samo isključiš to bacanje i to je to. Bilo nas je 6 na državnom u mojoj kategoriji (81 kg). Dosta slabija je konkurencija nego u kickboxu gdje nas ima 12,13. Nitko zapravo nije bio predobar tako da sam prošao kroz njih. Nema bodovanja kao na kickboxu nego tko koga više prebije je dobio rundu.

Kako si počeo trenirati MMA?

Trenirao sam nešto sitno karate kao klinac i onda sam 5,6 godina trenirao nogomet, plivanje i slično. Nisam imao dodira s borilačkim sportovima do moje 14. dakle početak srednje škole (2017.) Uvijek mi je bila želja kao neki komandos. Kad samo došao u srednju bio je jedan lik koji je trenirao japansku jiju jitsu, judo i tajlandski boks. Ja nisam znao što to znači, ali sam ja tad mislio da je on neki ninja haha. I onda sam našao MMA koji obuhvaća sve njegovo i još ima dodatnog. Počeo sam trenirati rekreativno, malo samoobrana i to je to. Međutim, vidio sam da meni to fakat ide i počeo sam se natjecat. Temelj MMA je da si dobar u svemu. Dakle ja sam podjednako dobar u svim disciplinama. Naravno, ja neću dobro udarat kao boksač ili se hrvat kao hrvač, ali za ono što MMA traži mi učimo dovoljno i stalno se usavršavamo. Ako bi radio jiu jitsu u MMA borbi kako radi jitaš ja bi izgubio u MMA borbi, ali ja radim jiu jitsu na način da kako MMA traži i zato pobjeđujem.







Pogledajte ovu objavu na Instagramu. Objavu dijeli JAN GOJSALIĆ (@jangojsalic)









Kako su ti roditelji reagirali kad si rekao da želiš trenirati MMA?

Katastrofa. Kritično. Ja sam ti njima dugo prodavao foru kao ja ću tamo samo rekreativno i neću se natjecat. Što je bilo istina jer ja sam dvije godine samo trenirao. Naravno, nitko neće da ti se dijete ide tući. Došao bi ja doma s masnicom, ali brzo su shvatili da ja neću umrijet ako primim udarac. Nisu bili sretni s tim, ali su ponosni na moje rezultate. Realno ne bi ja htio da mi se djeca bave s ovim haha, ali pomirili su se tim. Ne dođu na moje borbe jer ja ne želim da dođu. Ni njima ni curi. U borbi treba bit moj tim i ljudi koji su „nabrijani“ kao i ja. To mi diže energiju. Ne mogu ja sad gledat curu ili sestru ili roditelje i ić se boriti. Moram ostat fokusiran.

Tko čini tvoj tim?

U kutu mi je Igor Kolakušić (bivši trener Mirka Filipovića) on je moj glavni trener. Ja se natječem pod njim, a službeno spadam u MMA klub Gladijator. Uz njega bude netko od mojih sparing partnera znači Patrik Jerković ili Franko Jerković, a nekad obojica. S njima jako puno treniram jer imamo puno znanja. Oni su bolji u boksu, ja u jiu jitsu i tako pomažemo jednim drugima. Kickbox treniram u Sparta gymu kod trenera Aleksandara Pupca. S njima sam se povezao nakon državnog u kickboxu jer su vidjeli potencijal u meni. Kondicijski trenerica mi je Sabina Davarović. Još bi dodao i Roberta Plazibata koji mi pomaže s kickboxom. Tjedno treniram 13 puta. Svaki dan dva treninga. Sat i pol do dva ujutro i dva i pol navečer, a nedjeljom samo trčim.

Jesi išao na jedan od raznih kampova koji se organiziraju zadnjih godina po Hrvatskoj?

Bio sam na kampu od Antonia Plazibata u Splitu. Dakle, bio je to kickbox kamp pa sam otišao da vježbam još kickbox i usavršim ga. Većinu toga sam znao i prije, ali dobro je nešto novo naučiti. Meni je to bio kao običan dan u Zagrebu samo što sam bio u Splitu haha. Dobar sam i s ocem od Plazibata koji me dosta toga naučio me dosta toga.

Što si očekivao kad si upisao MMA i kako je izgledalo prvo natjecanje?

Mi zapravo u Hrvatskoj tek zadnje tri godine imamo neku scenu. Dugo sam trenirao bez da sam se htio natjecat. Bio sam jednom na skijanju i meni trener šalje poruku da imamo državno prvenstvo u graplingu i jer želim se natjecat i rekao sam ajde jer je to grapling ne mogu se ozlijedit. I tog natjecanja sam se baš bojao. To je jedni put da sam se ikad bojao borbe. Baš sam imao tremu, katastrofa. Završio sam drugi i to u seniorima na državnom prvenstvu, a tad sam bio junior. Bio mi je to ogromni motiv. Mjesec dana nakon toga postao sam prvak države u junior. I mislim si ja to je to nema više šale sa mnom haha pa čak je i mama oprostila što sam upisao MMA.

Prvo MMA borba bila je 2020. Što se sjećaš iz te prve MMA borbe?

Bio je to FNC 2 ili 3. Moja prva amaterska MMA borba. Borio sam se protiv znatno iskusnijeg borca koji već imao 20 borba iza sebe. Bio je borac iz Češke, bio je kod Conora u kampu, dakle puno više iskustva od mene. Bila je stvarno jako dobra borba. Odlično smo se borili i mogla je otići u bilo kojem smjeru. Ja sam mislio da je otišla meni, ali presudilo je to da je meni arkada pukla i koljeno i na kraju je on dobio zbog odluke liječnika. U amaterskom ne smije bit krvi, a ja sam je imao i tako izgubio. Šteta. Od tad sam zaradio 9 pobjeda u nizu u amaterskom MMA borbama. Dakle eto tri godine sam neporažen. Postao sam amaterski prvak FNC-a.

Razmišljaš li u borbi, npr. znaš da je loš u jiu jitsu i ideš mu takvu tehniku onda odradit?

Da, naravno. Idem ga testirat odmah da vidim kakav je i ako vidim da ima loš podražaj onda ga pokušavam tako rušit. Nažalost, u toj prvoj borbi sam shvatio da je loš u jiu jitsu i išao sam ga rušit, ali sam preskočio par koraka i puklo mi je koljeno. Neiskustvo, kaj ćeš.

Pripreme za borbu?

Ne radim ti ja ništa posebno iskreno. Znam da sam najbolji i da mogu svakoga pobijediti. Jedino izbacim utege dva tjedna prije čisto da mi mišići ne budu napeti. Imam ja svoje metode u borbi, ali to ti ne smijem reći haha.

Uzori?

Pa znaš da me to ne trebaš pitat haha. Conor, naravno. Čovjek je od sebe napravio ime i on je prva velika UFC zvijezda. Svjestan sam da ako hoćeš uspjet u borilačkom svijetu ne smiješ bit miran. To je šoubiznis i moraš razno raznim načinima od sebe napraviti brend, a Conor je najbolji primjer toga. I Plazibat kao što sam već rekao on i njegov otac su me puno naučili.

Kako usklađuješ faks i sport?

Studiram pravo jer me to oduvijek samo i zanimalo, a i mama mi je pravnica. Ide dobro. Nije sad da baš sve odmah u roku riješim, ali malo po malo kad dođe ljetni i jesenski izguram.

Stigneš li izlaziti?

Ma ja ti ne volim previše ići van. Dosadno mi je to. Ne pijem, ne pušim. Ako sam već ostao dugo vani trening ujutro je obavezan. Nema ničeg na svijetu zbog čega bi ja preskočio trening. Ma nema šanse.

Što misliš o skidanju težine u MMA svijetu?

Ja bi to ukinuo. Uveo bi da maksimalno smiješ skinuti 5 kila. Kakve su to gluposti da neki borci skidaju 20 do 25 kila. Ja se borim u valter i middle kategoriji što je do 77 i do 84 kg. Kad to kažem drugima oni se meni smiju. Jer ja visinom i svojom konstitucijom bi se trebao boriti do 70 kg. Ovi koje se bore u mojoj kategoriji su zapravo teški 90, 95 kila, a ja imam 85 i borim se do 84. To nije realno. Mislim da će se to teško promijeniti. Ako i dođe do promjene onda bi trebali uvesti više kategorija. ONE organizacija ima dobar sistem s regulacijom vode gdje moraš imat određen postotak vode da se smiješ boriti. Po meni je zbog toga najpošteniji borac Colby Covnigton. On se bori na 77 a ima 82 kile što je baš tih pet kila. Najnepošteniji je Darren Till on je znao skinuti i do 19 kila što je bolesno onda je zbog toga bio oslijepio.

Trenutno se boriš pod FNC-om, koliko je ta organizacija doprinijela hrvatskom MMA-u?

Puno previše znače. Stvarno je vrhunski sve. Svaka čast Draženu Forgaču koji je to organizira. Pulsku arenu su napunili, baš spektakl. U Ljubuškom je bilo oko 6,7 tisuća ljudi. Trenutno nam fali dobrih trenera. Moj trener i Saša Drobac rade odličan posao i pulski Trojan je odličan klub. Fali ljudima vizije. Moj trener mi je dopustio da imam svoj stil i pušta me da pokažem potencijal.

Profesionalna karijera?

Definitivno. MMA je moja prva ljubav i vidim da sam dobar i želim nastaviti. Imao sam ponudu da odem u profesionalce i ugovor, ali imam 20 godina i ne žuri mi se nigdje. Još godinu i pol amaterskog, skupljanje iskustva i onda idem. Ne treba meni da s 20 godina izgubim od nekog tko je stariji od mene 15 godina. Ne treba mi poraz samo zato jer je stariji.

Ciljevi?

S 22, 23 želim ući u profije, a kad uđem ne želim polako. Dugo razvijam svoj skill ući ću u profije postat prvak i onda najkasnije s 25 sam u UFC-U. Ne želim polako tada ako budem dovoljno dobar. Pokazat ću svima koliko sam dobar i onda napraviti show i napast titulu. Naslov u UFC-u je glavni i vrhovni cilj. Želim i bit ću najbolji na svijetu. Netko će reći da sam bahat, ali za mene govore moji rezultati i ego, pogotovo u pojedinačnom sportu je i više nego potreban.

Janu hvala na izdvojenom vremenu te mu u budućnosti želimo sve najbolje te da još puno puta pišemo o njemu i njegovim nokautima, pojasima i uspjesima.