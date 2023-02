MLADI HRVAT USPOREDIO BUNDESLIGU I HNL: ‘Ovo nije isti sport koji sam trenirao do sada’

Iako je za njega opasno bio zagrizao Dinamo iz Zagreba, bivši mladi napadač Osijeka Dion Drena Beljo u zimskom prelaznom roku odlučio se za odlazak u Bundesligu, u Augsburg, koji je uspio pobjeći iz zone ispadanja i trenutno je na 13. mjestu na tablici.

Iako još nije zabio svoj prvijenac u Njemačkoj, mladi 20-godišnjak polako se privikava na Bundesligašku svakodnevicu pa je za portal Vinkulja.hr ispričao prve dojmove iz jedne od lige takozvane petice.

“Polako, doći će i taj pogodak. Nisam nestrpljiv. Nisam opterećen brojevima, one će doći ako budem radio stvari na pravi način. A spreman sam na to. Osjećam kako napredujem iz dana u dan”, rekao je za početak Beljo.

#Croatia youngsters Dion Drena Beljo and David Čolina come to @Bundesliga_DE with a bang! 💥

In their first appearance, Beljo provides an assist, while Čolina scores a minute after coming on as @FCAugsburg narrowly loses (4:3) at Dortmund! 🇭🇷🔥

📸 @FCA_World #Family pic.twitter.com/XHYsMNkzMx

— HNS (@HNS_CFF) January 22, 2023