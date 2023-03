MLADI HRVAT DIO ‘REVOLUCIJE’ VELIKOG KLUBA, ODUŠEVIO I ŠEFOVE! Veliku svjetsku zvijezdu zaustavio, a pamti se jedna pobjeda s Vatrenima

Otkako je debitirao u prvoj momčadi Bayerna i postao hrvatski reprezentativac, Josip Stanišić nedugo prije proslave 23. rođendana velikim koracima ide naprijed. U konkurenciji kakva je na sceni u bavarskom velikanu nije lako, ali mladi hrvatski desni bek nedavno je pokazao što zna dok je odmjeravao snage s jednom od najvećih svjetskih zvijezda, Kylianom Mbappeom, na putu do Bayernovog prolaska kraj PSG-a u osmini finala Lige prvaka.

Stanišić je za taj nastup već dobio puno pohvala, a uoči završnog dijela sezone, na njega se još jednom iz posebnog kuta gledanja vratio njemački Sport Bild, u priči u kojoj se donose detalji taktičke revolucije momčadi koju s klupe vodi Julian Nagelsmann.

Nakon što je nedavno imao punu minutažu u pobjedi s 2:0 protiv Parižana u uzvratnoj utakmici osmine finala, Stanišić je u prolasku dalje u Ligi prvaka pokazao što zna, a kako donosi Sport Bild, svojom predstavom je jako razveselio i sportskog direktora Hasana Salihamidžića te tehničkog direktora Marca Neppea. Toj dvojici šefova iz direktorske hijerarhije u klubu puno znači što do uspjeha dolazi igrač ponikao u Bayernu, kako piše njemački list.

“Hrvatski reprezentativac je u Muenchenu rođen, a u klubu je od 2017. godine. Protiv Kyliana Mbappea je pokazao sjajnu predstavu”, piše Sport Bild, dodajući i jedan uspjeh koji je Stanišić imao s Vatrenima. Nije se pritom radilo o bronci sa Svjetskog prvenstva u Katru, na kojem je bio s Hrvatskom, već o predstavi dok se s Mbappeom susreo u ogledu Vatrenih i Francuza u europskoj Ligi nacija.

Bilo je to sredinom lipnja prošle godine na Stade de Franceu, kada je Hrvatska s 1:0 došla do prve pobjede u svojim ogledima s Francuskom. Stanišić je u pobjedi Vatrenih igrao od početka do kraja, kao i Mbappe na protivničkoj strani.

“Stanišić je Mbappea jednom već isključio”, opisao je Sport Bild tu utakmicu, dodajući da je Bayernu to bio putokaz da 22-godišnjeg Vatrenog stavi u novi dvoboj s francuskom zvijezdom, u borbi za četvrtfinale Lige prvaka.

Hasan Salihamidžić on Josip Stanišić🗣:

“Outstanding, sensational. The whole defense was world class but I’m very happy with Stani who comes from our academy. He's a great boy.” pic.twitter.com/4jyR9xoXfO

— Maverick Sports Center (@Maverick_SC2020) March 14, 2023