MLADI HAJDUKOVAC ZAPALIO ŠPANJOLCE! Usporedili ga s bivšom zvijezdom Dinama

Iako nisu osvojili Ligu prvaka mladih, juniori Hajduka su nakon odličnih igara u tom natjecanju zapali za oko mnogim stranim medijima, a jednog su posebno apostrofirali Španjolci.

Svi već znamo kako je Vušković na meti velikih klubova Europe, ali španjolski As je našao svojeg ljubimca, koji ih je jako podsjetio na bivšeg Dinamovog veznjaka Danija Olma.

Tako je As pozornost bacio na mladog Amerikanca Rokasa Pukštas, u kojem su našli velike sličnosti s Olmom.

18-year-old midfielder Rokas Pukstas is starting to break into the first team at Hajduk Split.

Pukstas represents the USMNT at under-20 level and came through the Barca Academy school in the US. pic.twitter.com/z1VTiFEcxl

