MLADEN VEDRIŠ O KRAJU ‘MAMIĆEVE ERE’: ‘Ovo je kraj jednog razdoblja u Dinamu, dolazi nova Skupština, novi statut, novi ljudi’

Autor: Dnevno.hr/G.I.Š

Cijela Hrvatska, a i šire, svjedočila je događanjima na Skupštini Dinama 9. ožujka u zagrebačkom hotelu Sheraton, gdje su se nakon dugih priprema sukobile struja predsjednika kluba Mirka Barišića i bivše alfa i omege Dinama, odbjeglog Zdravka Mamića.

Epilog je bio zapravo očekivan, nekoliko ‘Mamićevih’ skupštinara prešlo je na stranu Mirka Barišića, dok je ostatak Zdravkovih ljudi napustio Skupštinu i time srušio kvorum.

No promjene u Dinamu su neminovne, u klub je ušao Dario Šimić, a Barišić i ekipa pripremaju novi statut, a o ponovljenoj Skupštini neće tako skoro biti riječi.





Novi ljudi u Dinamu sad imaju na raspolaganju godinu dana, još toliko traje predsjednikovanje Mirka Barišića, da očiste klub od utjecaja Zdravka Mamića, što po svemu sudeći neće biti tako lako.

Kraj razdoblja

Jedan od onih koji je bio nazočan događanjima na Skupštini i poznaje materiju dosta duboko je Mladen Vedriš, koji je u “Temi dana” prokomentirao kraj ‘Mamićeve ere’.

“Mislim da su to preteške riječi. Ovo je kraj jednog razdoblja u Dinamu, dolazi nova Skupština, novi statut. Ti novi ljudi, statut i koncepcija kluba moraju odgovarati vremenu u kojemu živimo. Bili smo u razdoblju gdje je Dinamo ostvarivao izuzetne sportske i financijske rezultate. No taj jedan model koji je dosad bio došao je do svoga kraja, tako da bi prije govorio o kraju modela upravljanja, nego što bih to personalizirao vezano uz jednu osobu”, govori Vedriš i otkriva novi model upravljanja Dinamom:

“Moraju se pogledati statuti klubova u zemljama koje su nam bliske, Njemačka, Austrija i slično. Dionici kluba moraju biti uključeni, sigurno i predstavnici Grada, koji sudjeluju s infrastrukturom, zaslužni sportaši, prominentni predstavnici navijača, sponzori. Kako pronaći ravnotežu odnosa među njima, to je za razgovor”, govori Vedriš.

Jedan član, jedan glas









“To je jedan od modela, no neka nama bliska iskustva sa sličnim modelom pokazuju poteškoće u upravljanju na taj način. Ako se napravi statut na osnovi toga da svi koji vole klub budu odgovarajuće zastupljeni, klub ima dobru budućnost u organizacijskom smislu, a to je presudno za sportski uspjeh”, govori Mladen o modelu kojeg zagovaraju navijači.

Vedriš je još otkrio hoće li biti u Izvršnom odboru te da će naravno njegova preokupacija u Dinamu zapravo biti oko izgradnje stadiona i kako napuniti budžet kluba.

“To se jedino može ostvariti ako ste najbolji, ako igrate u Europi, onda vaši igrači vrijede znatno više. To je prava bitka, a za nju klub treba biti dobro organiziran. Do daljnjega nema Izvršnog odbora, moj dominantni angažman, ako će ga biti, bit će vezan za izgradnju stadiona, jer je to šira, gradska i nacionalna priča”, otkriva svoje interese Mladen Vedriš.