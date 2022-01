MLADA ŽENA (29) IZGUBILA ŽIVOT U NESREĆI: Izašla snimka koja lomi srce

Nedavna teška prometna nesreća u SAD-u, u kojoj je s ceste izletio automobil kojim je upravljao igrač američkog nogometa Deshazor Everett, dovela je do pogibije Everettove suputnice u vozilu, 29-godišnje Olivije S. Peters. Tragedija se dogodila u okrugu Loudoun u američkoj saveznoj državi Virginiji, a sada su izašli i novi detalji o nesreći u kojoj je vozač bio Everett, član Washington Football Teama, momčadi iz američkog glavnog grada koja igra u NFL-u.

Detalje je približio TMZ Sports, objavljujući audiozapis i detalje o drami koja se odvijala. Nesretnoj ženi nije bilo spasa, a pokušaj spašavanja s apelima da je potrebna hitna pomoć potaknuli su svjedoci nesreće s javljanjem ekipi za hitne intervencije na broju 911.

‘Auto je zapeo, ne može izaći iz drveća!’, bile su riječi jednog svjedoka s ceste u njegovu pozivu, u audiozapisu koji približava ovu tragediju.

Svjedok je ispričao kako je vidio što se dogodilo, s izlijetanjem auta s ceste u gusti red drveća, uz preokretanje u toj nesreći.

‘Molim vas, požurite’, čuju se apeli drugog čovjeka na audiozapisu u pozivu ekipi za hitne intervencije.

Nakon teške nesreće, 29-godišnja suputnica igrača američkog nogometa nije preživjela ozljede pretrpljene nakon izlijetanja s ceste. Everett je za upravljačem automobila prošao s ozljedama koje su procijenjene kao ozbiljne, ali ne opasne za život.

Nedugo poslije nesreće, 29-godišnji sportaš javio se kratkom objavom na Twitteru, sa zahvalom svima na molitvama, uz poziv da se nastavi molitva za obitelj smrtno stradale Olivije i za njega.

Thank you for all of your prayers, continue to pray for Olivia’s family and me. Thank you all 🙏🏾 #Live4Liv









— Deshazor Everett (@DEverett22) January 6, 2022