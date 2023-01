MLADA SPORTAŠICA PRONAĐENA MRTVA (26): Za sve je kriv paket naručen s interneta, ovo je sve šokiralo

Beth Matthews (26), uspješna jedriličarka i blogerica o mentalnom zdravlju, umrla je nakon konzumiranja otrovne supstance dok je bila u psihijatrijskoj bolnici.

Nakon što je uzela supstancu, doživjela je srčani zastoj te je odmah prevezena u bolnicu. Malo prije 16 sati proglašena je mrtvom u bolnici Wythenshawe. Talentirana jedriličarka iz Cornwalla natjecala se u Fastnet utrci sa samo 15 godina

Veći dio života patila je od psihičkih problema, a u travnju 2019. pokušala je samoubojstvo i pretrpjela teške ozljede nakon čega je počela pisati blogove o vlastitom mentalnom zdravlju kojima je stekla brojne sljedbenike na društvenim mrežama.

Smrtonosni otrov stigao je preko interneta: “Na odjel je dostavljen paket koji je pred nama otvorila i konzumirala. Unutar paketa nalazio se mali plastični spremnik s poklopcem na navoj. Matthews je osoblju rekla da se u spremniku nalazi proteinski prah” riječi su mrtvozornika.

This is your reminder to never give up..

2 years ago I was lying in a hospital bed, broken & hopeless, not knowing if I’d ever walk again but tonight for the first time since, I was out helming in a sailing race.

I cant stop smiling. I never thought I’d be able to sail again! pic.twitter.com/G2IX3dgaQZ

— Beth Matthews (@BethMatthewsz) May 14, 2021