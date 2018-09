Mitrović: „Vida će biti spreman za Španjolsku, no i bez njega smo dobri„

Domgoj Vida zaigrati će s Mitrovićem na mjestima stopera baš kao i protiv Portugala

Hrvatski branič Matej Mitrović, koji bi u utorak mogao zaigrati protiv Španjolske umjesto ozlijeđenog Dejana Lovrena, smatra kako će Hrvatska odigrati bolje nego je to bilo u susretu s Portugalom koji je završio 1-1.

“Radilo se o jednoj novoj momčadi Hrvatske, ali zadovoljan sam. Izvukli smo povoljan rezultat u prijateljskoj, pripremnoj utakmici za Španjolsku. Bio je to dobar test i za nas i za izbornika“, rekao je 24-godišnji stoper Club Bruggea. „U prvom poluvremenu su nas stisnuli, u drugom ih je ipak malo svladao i umor. No napokon smo im postigli taj pogodak, nakon pet utakmica. Sada ćemo se pripremiti za Španjolsku i pokazati u boljem izdanju nego protiv Portugala”, dodao je.

Mitrović je u četvrtak odigrao svih 90 minuta u stoperskom paru s Domagojem Vidom, a potom i s Tinom Jedvajem i Antoniom Milićem. No prilikom jednog istrčavanja je vratar Lovre Kalinić ozlijedio Vidi ruku. Iznijeli su ga s terena a liječnici su priopćili da ništa nije slomljeno ali da mu je ruka naotečena.

“Mislim da će Vida biti spreman za Španjolce, premda smatram da smo Milić i ja odigrali dobru utakmicu kao stoperski par“, napomenuo je Mitrović. Antonio Milić, 24-godišnji stoper belgijskog Anderlechta, ušao je u 45. minuti umjesto Vrsaljka i tako debitirao u nacionalnom dresu.

Vida i Dejan Lovren su standardni stoperski par koji je prije mjesec i pol dana igrao na Svjetskom prvenstvu od kuda su se vratili sa srebrnim medaljama oko vrata. U utorak Hrvatska gostuje kod Španjolske u novom natjecanju Liga nacija.

Lovren neće nastupiti u toj utakmici jer se oporavlja od ozljede. Njegov klub Liverpool izvijestio je prošli mjesec kako ima problema sa zdjelicom a glasnogovornik Hrvatskog nogometnog saveza je u petak izjavio kako ima problema s preponama.

Liječnik reprezentacije je, pak, u četvrtak navečer rekao kako će se Vida vratiti „uskoro“ dok je vratar Kalinić, koji ga je ozlijedio, u petak napomenuo da je s 29-godišnjim braničem „sve u redu“. Glasnogovornik je napomenuo da je još uvijek prerano reći hoće li zaigrati.

Vida bi trebao nastupiti u paru s Mitrovićem kao i protiv Portugala.

“Naravno da želim biti najbolji i igrati. Uvijek se želim nametnuti izborniku i biti dio reprezentacije“, istaknuo je Mitrović iza kojega je deset nastupa za Hrvatsku. „ I normalno da mi je bilo žao što nisam bio na Svjetskom prvenstvu, no i to je nogomet. Nekad si dio momčadi a nekad nisi. No sretan sam što je ostvaren povijesni rezultat“, dodao je.

Utakmica s Portugalom bila je prva utakmica Hrvatske nakon što je prije mjesec i pol dana izgubila u finalu Svjetskog prvenstva od Francuske s 2-4. U utorak Mitrovića i Vidu čeka težak posao u južnom španjolskom gradu Elcheu.

Španjolci su, naime, zabijali golove u svim utakmicama koje su igrali od ljeta 2016., odnosno u posljednja 24 susreta. U prosjeku su zabijali 2,3 gola po utakmici. Mitrović je, međutim, optimističan uoči tog susreta.

„Sigurno će sve biti još lakše kada su ispred nas vrhunski profesionalci i sportaši poput Modrića i Rakitića, to će nam puno pomoći”, zaključio je.

Ivan Rakitić, vezni igrač Barcelone, propustio je utakmicu s Portugalom kako bi se odmorio te će biti spreman za susret sa Španjolcima. To će mu ujedno biti stoti nastup u kockastom dresu. Hrvatska je pobijedila Španjolsku s 2-1 u posljednjem međusobnom susretu igranom 2016. na Europskom prvenstvu.