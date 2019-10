MISLAV ORŠIĆ: ‘Ničim nas nisu iznenadili, na Maksimiru idemo po pobjedu’

Jučerašnjom utakmicom protiv Šahtara Dinamo je širom otvorio vrata Lige prvaka. Izjavu nakon utakmice dao je Mislav Oršić.

“Nisu nas ničim posebno iznenadili, sve smo već vidjeli prije u analizi. Znali smo koje su njihove jake strane, da dobro kombiniraju, a posebno Brazilci. Nismo se baš dobro snašli prvih 15 minuta susreta, lovili smo konce i onda smo vidjeli gdje ima puno prostora za naše prilike. To smo iskoristili, izjednačili smo, kasnije i poveli iz kaznenog udarca.”

Mislav Oršić is banging for Dinamo again this season.

🔥 His form in #UCL this season is amazing. 7 goals and four asissts in nine games.

🔑 He was key to Dinamo’s success vs. Shakhtar





📊

1 goal

1 assist

3 key passes

1 big chance created

2/2 crosses

1/2 dribbles pic.twitter.com/A557mWflBr

— Ivan Žeželj (@izezelj) October 22, 2019