MISLAV ORŠIĆ NI NA NEBU, NI NA ZEMLJI! Odlazak s Otoka je realnost, ali kamo…

Mislav Oršić sigurno je jedan od najvećih gubitnika, barem u sportskom smislu, svojih odličnih igara za Dinamo u Europi i za Vatrene na SP-u u Katru.

Orša je sjajnim udarcima ‘bušio’ golmane i to mu je donijelo transfer u toliko željenu Premier ligu, ali Southampton se stvarno nije pokazao dobri odabirom za Vatrenog na čekanju.

Mislavova karijera na Otoku može se staviti u 45. minuta, bez učinka pa je nakon ispadanja ‘Svetaca’ u Championship, odlazak Oršića realnost, ali još nitko ne zna kamo.

Prvotno je postojala opcija povratka u Dinamo, ali u Zagrebu se ne žele odreći druge tranše novaca iz Engleske, tako da se Oršić više nego sigurno novo ljeto neće vratiti na Maksimir.

Španjolska i Turska

Onaj koji je najviše zagovarao dolazak Mislava u njegov novi klub je Bjelica, koji je i Oršića podignuo na najviše razine u Dinamu, ali u zadnje vrijeme i ta je priča stala.

Po zadnjim informacijama za Oršu je zainteresirana Budimirova Osasuna i francuski Montpellier, no i to je priča koja će pričekati početak ljetnog prijelaznog roka.

