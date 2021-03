MIŠKOVIĆ KOMENTIRAO POTREBU ZA NOVOM KANTRIDOM: ‘Pa to je kao da sam sebi radim spomenik’

Autor: M.L.Š

Damir Mišković, čelnik Rijeke, godinama najavljuje gradnju novog stadiona na Kantridi. Rijeka je od kolovoza 2016. godine domaćin na Rujevici, kao zamjensko rješenje.

Na poluvremenu Superkupa 2014. godine između Rijeke i Dinama, navijačima je predstavljen projekt novog stadiona Kantrida.

Ipak, nije mnogo vidljivoga napravljeno po pitanju realizacije spomenutog projekta, a globalna pandemija koronavirusa poharala je blagajne sportskih društava. U studiju Hanza Medije upitali su Miškovića – što je s novom Kantridom?

”To je moj san i to nisu prazne priče. Bit ću iskren, to je meni kao da samome sebi radim spomenik. Moja je velika želja da se ta Kantrida napravi. Je li ona potrebna ili ne, to je druga stvar, ali ona će bit“, rekao je Mišković.

Spomenuo je potencijalne kineske investitore, ali su igrom slučaja pregovori stali te danas ostvaruje jako malo kontakta u investiranju u Hrvatsku od strane Kineza. Ipak, postoji obećanje da će biti nešto cijele priče.









”Jednostavno je – radimo na tome. Kantrida je veliki kompleks koji će imati hotele i shopping-centar i sve što investitori žele jer stadion sam ne može živjeti“, zaključio je.

