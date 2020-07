Mirna Zidarić objavila rezultate testa na koronavirus: ‘Nije bezazleno, vodila se velika borba’

View this post on Instagram

Kada vam se život okrene naglavačke zbog plusa, a nigdje Amera i Rusa… već prostom oku nevidljivog, ali psihički i fizički razarajućeg virusa… . Zvuči kao potencijalni lakoglazbeni hit, no mogu ja sad iz sveg glasa pjevati od radosti zbog upravo pristiglog negativnog testa, no nije mi do pjesme jer razinu emotivnih i fizičkih uspona i padova proživljenih u samo dva tjedna teško je artikulirati u slušljivoj formi iako bi klicala na sav glas. . Ono najvažnije je da ovo nije bezazleno iskustvo, već borba na mnogim poljima. Fizički valja biti u dobroj formi, ali ni to nije garancija da ćete neokrznuti proći. U mom slučaju bilo je podnošljivije od gripe i upale pluća (ne pitajte kako znam…;). Psihički je mnogo izazovnije jer postoji bezbroj nepoznanica, poput one u kojem će se smjeru bolest razvijati, koja ti je slaba točka, a ni ne znaš da ju možda imaš, strepiš za svoje bližnje i daljnje kontakte jer kako se nositi s krivnjom ako se nekome nešto zakomplicira iako znaš da si bio odgovoran, gotovo religiozno slijedio upute, a evo te skršenog i nemoćnog u postelji. . No onda uslijedi drugi emotivni ekstrem, količina potpore i ljubavi od znanih i neznanih daje vam snage da izdržite, a u vama plamti iskonski poriv da ih sve odreda zagrlite, jer upravo toga ste se ustručavali mjesecima i nije pomoglo. Stoga sada svakog virtualno privijam i kažem od srca hvalaaaa❤️❤️❤️ . Najveće hvala ide doktoricama Marini i Eriki(vidi raniji post), ali i predragim udomiteljima naših sinova koji su odmah i bez dodatnih pitanja rekli može…a taj može x2 na 14 dana neprocjenjive je vrijednosti.🙏🙏🙏🙏 . Mnogi su se pokazali većima od onog što očekuješ i to je jedan od onih razloga zbog kojih je vrijedilo prolaziti ovo iskustvo, dok su tek rijetki opravdali svoj besmisleni bitak. . Naravoučenja nema. I dalje vjerujem da je ideja @djokernole plemenita i pohvalna, ali bi i on vjerujem, kao i svi mi željni sportskog i profesionalnog adrenalina drugi put postupio opreznije. . Za kraj rezultat kvalifikacija @adriatourofficial Mirna Zidaric – Koronavirus 6:7, 6:2,6:0✌️✌️✌️ Voli vas vaša omiljena negativka💪🥂🍾 Pazite se, volite se i budite odgovorni🙌