Miočiću se otvara velika prilika nakon što je ostao bez borbe života

Autor: Dnevno.hr/P.V.

Stipe Miočić doživio je veliki šok kad su mu, sasvim iznenada, zatvorena vrata spektakla. Ne svojom krivnjom, sve je uništila uzljeda Jona Jonesa…

Spektakl se trebao održati 11. studenog, ali ozljeda na treningu utjecala je na to da veliki spektakl u Madisonu u New York jednostavno propadne, iako se to službeno neće dogoditi, jer “show must go on”, pa će se održati kako je planirano.





Što će biti sa Miočićem? Čini se da se otvara nešto posebno. Mogao bi završiti u trećem ogledu s Francisom Ngannouom.

Treća borba sa zvijezdom?

Da podsjetimo, Miočić je slavio sudačkom odlukom u prvom okršaju, dok mu je Ngannou u drugom uzvratio nokautom.

“Prozivao sam Jonesa, ali sad mogu uzeti Stipu dok se on ne vrati”, napisao je Ngannou na Twitteru.

Kamerunsko-francuski nokauter je otišao iz UFC-a nezadovoljan uvjetima. No, nakon izleta u boks gdje je pružio sjajan otpor Tysonu Furyju i šokirao svijet kad je prvaka poslao u nokdaun, MMA mu je najizglednija šansa za nastavak karijere.

U svakom slučaju, to bi bio istinski spektakl i novi veliki izazov za Stipu, ako se na kraju i dogodi.









A možda i nije tako daleko od realizacije, vidjet ćemo što će biti na kraju…