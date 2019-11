MIOČIĆ ŠOKIRAO BORILAČKI SVIJET: ‘Ne zanima me Cormier, hoću Tysona Furyja! Može MMA, može i boks!’

Autor: Dnevno.HR

Stipe Miočić žarko se želi okušati protiv neokrunjenog “kralja Cigana” Tysona Furyja. Kako stvari stoje u igri nije samo opcija MMA borbe, nego mu se otvara eventualni susret u boksačkom ringu.

Tijekom gostovanja u showu Ariela Helwanija, Stipe Miočić je priznao kako treća borba protiv Daniela Cormiera nije ono što ga u ovom trenutku privlači. Zapravo, puno više ga je zaintrigirao potencijalni dolazak Tysona Furyja u MMA vode i neporažena teškaška superzvijezda ono je što ga u ovom trenutno najviše zanima.

“Vidio sam da nam se Tyson Fury želi pridružiti, a ja volim nove izazove. Što se tiče Cormiera, nisam ga dobio na sreću, prebio sam ga. Čestitam mu za našu prvu borbu, no u njoj me pogodio udarcem u prvoj rundi. Puno stvari mi je nakon toga prolazio kroz glavu, ali nemam nikakve isprike, pobijedio me. Drugu borbu sam ja pobijedio i to mi nitko ne može osporiti. Nisam imao sreće nego sam ga odradio”, rekao je Miočić nešto o Cormieru i tome zbog čega ga trenutno ne zanima treća borba.

Miočić je otkrio i kako je bio na operaciji oka(!), nakon čega vjerojatno nema ambiciju još jednom se u skorije vrijeme susresti s Danielovim prstima. Naime, u obje borbe došlo je do ubadanja u oči. Mnogi smatraju kako je u prvoj to omelo Stipu i izbacilo ga iz ritma, dok je u drugoj ipak uspio prijeći preko toga, ali na kraju ga je to natjeralo na pauzu. Zbog svega toga, Fury mu zvuči kao puno zanimljivija opcija, a čak bi prihvatio i opciju susreta u boksačkom ringu.

“On je talentiran borac, tako da nema sumnje da bi na nogama bio jako opasan. Ako se želi boriti u Octagonu, itekako ću biti zainteresiran za to. No, ušao bih s njim i u ring, ja obožavam boksati i volio bih boksati protiv njega. On je sjajan borac, osim toga je i super tip te mislim da bismo pružili pravi show. Boks me čak više intrigira jer bi to bilo nešto novo, nešto drugačije. U MMA-u moraš misliti na različite stvari, u boksu si na nogama i znaš što trebaš raditi, otvoreno se potući”, objasnio je Stipe što ga privlači u “slatkoj znanosti”.