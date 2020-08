MIOČIĆ SAZNAO TKO MU JE NOVI PROTIVNIK! Ovaj je u sjajnoj formi i već mu je uputio znakovitu poruku

Stipe Miočić pobijedio je Daniela Cormiera u posljednjem meču trilogije i obranio svoj naslov prvaka u teškoj UFC-ovoj kategoriji. Postao je tako Amerikanac hrvatskih korijena najveći UFC-ov teškaš svih vremena, dok je Cormiera poslao u zasluženu mirovinu.

Stipe je pobijedio odlukom sudaca nakon pet jako dobrih rundi u Apex dvorani u Las Vegasu.

No još prije ove borbe Miočić je saznao svog novog protivnika. Dana White najavio je već prije da će se Miočić, u slučaju da pobijedi Cormiera, boriti za obranu naslova prvaka protiv Francisa Ngannoua.

“Francis je idući na redu. No, vidjet ćemo što će se sve dogoditi u meču koji dolazi. Ali, da, Francis je taj#, potvrdio je predsjednik UFC-a u jednom intervjuu.

Dobra vijest za Stipu je ta što je već pobijedio Francisa, no loša je vijest za Stipu njegova fantastična forma. Ngannou se jako dugo žali da nema priliku napasti naslov prvaka u teškoj kategoriji, a izgleda da je njegovo vrijeme sad konačno došlo.

How about Miocic vs Ngannou 2 for the last PPV of the year? @danawhite @ufc

— Francis Ngannou (@francis_ngannou) August 16, 2020