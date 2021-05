MIOČIĆ JASNO I GLASNO PORUČIO, BORBU ZA TITULU ŽELI U HRVATSKOJ: I to ne bilo gdje, želi napuniti POLJUD!

Autor: F.F

Američki borac hrvatskih korijena, Stipe Miočić jedan je od najboljih teškaša u povijesti UFC-a, a nakon izgubljene titule očekuje se njegov povratak u svjetski vrh. U invtervjuu za CroatianSports.com pričao je o Hrvatskoj i odrastanju u SAD-u.

Još se ne zna protiv koga će se boriti Miočić, ali sada je otkrio kako bi volio da se ta borba održi u Hrvatskoj!

Miočić bi trebao dobiti priliku ponovno osvojiti teškaški pojas, koji je branio, rekordno u pet navrata.

Njegov otac želi borbu na Poljudu – Stipe nema ništa protiv

Otac Stipe Miočića rekao je kako bi bilo sjajno da se UFC-ov borac za titulu bori u Hrvatskoj, točnije na Poljudu pred 50 000 navijača, a Miočića su pitali bi li pristao na to:

“Naravno! To bi bilo sjajno! Tko to ne bi volio? Borio sam se u rodnom Clevelandu, a tamo su ljudi slični kao u Hrvatskoj. To bi bilo prekrasno, imamo divnu zemlju i stvarno bi se volio tamo boriti”, otkrio je Stipe.

Stipe je trenutno na zasluženom odmoru te očekuje prinovu u obitelji.