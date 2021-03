MIOČIĆ DOSTA LAKŠI OD NGANNOUA: Vaga pokazala 13 kila razlike između dva borca

Danas je održano vaganje boraca pred meč između Francisa Ngannoua i Stipe Miočića koji će se održati s noći sa subote na nedjelju u Las Vegasu. Ovo je peti puta da Stipe brani pojas u teškoj kategoriji, a Ngannoua je pobijedio prije tri godine jednoglasnom odlukom sudaca.

Kamerunac dosta teži

Američki ESPN MMA javlja kako je prvak teške kategorije Stipe Miočić na vaganju imao 106.14 kg, dok je Francis Ngannou težio 119.29 kilograma.

UFC heavyweight champion @stipemiocic weighed in at 234 pounds for his title defense against Francis Ngannou at #UFC260 ⚖️ pic.twitter.com/7bxys7127n

Heavyweight title contender @francis_ngannou stepped on the scale at 263 pounds for his rematch with Stipe Miocic at #UFC260 ⚖️ pic.twitter.com/cP2HD5Cnol

— ESPN MMA (@espnmma) March 26, 2021